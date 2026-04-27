Intel Aktie steigt um +2,80 % - 27.04.2026

Die Intel Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,80 % auf 72,40€ zulegen. Das sind +1,97 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +23,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +23,28 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 72,40€, mit einem Plus von +2,80 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Intel Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +101,74 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +26,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +87,73 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +128,95 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,79 % 1 Monat +87,73 % 3 Monate +101,74 % 1 Jahr +313,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Stand: 27.04.2026, 12:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye nach Q1‑Earnings, Analystenhochstufungen und neue Kursziele (HSBC $100, Morgan Stanley $73, Evercore $111), KI‑News als Treiber, hohe Volatilität und schnelle Kursverdopplung, Diskussionen zu Bewertung und Fundamentaldaten, CEO‑Aktienkäufe als positives Signal sowie Verweis aufs Earnings‑Transcript.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 363,52 Mrd. € wert.

Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Rechenkapazitäten hat zu massiven Investitionen in Rechenzentren und die dafür notwendige Halbleiter-Infrastruktur geführt. Hyperscaler und Cloud-Anbieter bauen ihre KI-Kapazitäten kontinuierlich aus, was die gesamte Lieferkette von Chip-Herstellern, Zulieferern und Ausrüstern beflügelt.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,68 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +11,63 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +2,79 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.