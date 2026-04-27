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    Besonders beachtet!

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    Apple Aktie leidet unter Verkäufen - 27.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Apple Aktie bisher Verluste von -1,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Apple Aktie.

    Besonders beachtet! - Apple Aktie leidet unter Verkäufen - 27.04.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

    Wie hat sich die Apple-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Apple Aktie ist bisher um -1,49 % auf 227,75 gefallen. Das sind -3,45  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Apple Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 227,75, mit einem Minus von -1,49 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Apple in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,35 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +0,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,47 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,78 % verloren.

    Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,70 %
    1 Monat +4,47 %
    3 Monate +6,35 %
    1 Jahr +25,98 %
    Stand: 27.04.2026, 12:04 Uhr

    Informationen zur Apple Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,35 Bil. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Alphabet notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,33 %. Samsung Electronics verliert -0,53 %

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    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apple

    -1,41 %
    +0,70 %
    +4,47 %
    +6,35 %
    +25,98 %
    +54,90 %
    +105,74 %
    +980,59 %
    +8.924,15 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
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