Apple Aktie leidet unter Verkäufen - 27.04.2026

Die Apple Aktie ist bisher um -1,49 % auf 227,75€ gefallen. Das sind -3,45 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Apple Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 227,75€, mit einem Minus von -1,49 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Apple in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,35 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +0,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,47 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,78 % verloren.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,70 % 1 Monat +4,47 % 3 Monate +6,35 % 1 Jahr +25,98 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 27.04.2026, 12:04 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,35 Bil. € wert.

SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten den US-Leitindenx radikal verändern. Die Börse würde noch stärker auf Künstliche Intelligenz wetten. Ein Risiko, das viele Anleger unterschätzen. Drei mögliche Mega-Börsengänge könnten die Struktur des S&P 500 …





Allen Unkenrufen zum Trotz ist der Nasdaq 100 jüngst auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Was nun notwendig ist, damit die Rally des US-Tech-Index noch eine Weile anhält.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Alphabet notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,33 %. Samsung Electronics verliert -0,53 %

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Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.