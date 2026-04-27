Palantir - Aktie mit schwachem Handelstag - 27.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Palantir Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,62 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute bei der Palantir Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Palantir insgesamt ein Minus von -14,93 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Palantir auf -22,06 %.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,54 % 1 Monat -6,05 % 3 Monate -14,93 % 1 Jahr +22,52 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 27.04.2026, 12:04 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 275,30 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -1,00 %.

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Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.