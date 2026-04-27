Copper Quest entfacht eine Multi-Projekt-Explorationsoffensive

Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX) hat offiziell den Startschuss für ein Jahr gegeben, das sich als wegweisend erweisen dürfte, und präsentiert ein multi-projektbasiertes Explorationsprogramm, das weit über das RIP Kupfer-Molybdän Projekt hinausgeht.

Während die Bohrungen bei RIP Anfang Mai beginnen, liegt die eigentliche Stärke in der Breite, zeitlichen Staffelung und strategischen Kohärenz der Explorationspipeline für 2026.

Copper Quest treibt nicht nur ein einzelnes Projekt voran, sondern erschließt systematisch Wert über ein distriktweites Landpaket und mehrere hochgradig aussichtsreiche Projekte hinweg.

Wichtig: Es handelt sich um eine Pipeline von Katalysatoren und nicht um eine einmalige Einzelentwicklung.

RIP: Vom Proof-of-Concept in die Expansionsphase

Copper Quest wird die Saison bei RIP mit einem Bohrprogramm über 2.000 m beginnen und dabei sowohl das teilweise getestete nördliche Porphyrsystem als auch ein vollständig ungetestetes südliches Intrusivzentrum ins Visier nehmen.

Anstatt hier noch einmal auf sämtliche technischen Details einzugehen, genügt der Hinweis, dass die bisherigen Bohrungen bereits Folgendes bestätigt haben:

Ein mehrphasiges Kupfer-Molybdän-Porphyrsystem.

Großflächige geophysikalische Ziele mit klassischen „Bullseye“-Signaturen.

Bedeutende Teile des Systems sind weiterhin ungetestet. Dies schafft klares Blue-Sky-Potenzial innerhalb eines bereits validierten Systems.

Das ist entscheidend. RIP ist nicht länger ein Explorationskonzept im Frühstadium, sondern inzwischen ein validiertes Porphyrsystem mit klarem Entdeckungspotenzial, insbesondere da ein gesamtes südliches Ziel noch ungebohrt ist.

Ergebnisse der IP- und Magnetikmessungen bei RIP.

Diese Abbildungen zeigen, warum RIP ein derart überzeugendes Bohrziel ist:

Die Chargeability-Anomalie auf der linken Seite umreißt breite pyritreiche Halos, während das magnetische Hoch auf der rechten Seite auf potenzielle Intrusionszentren hinweist – zusammen ergibt sich genau jene übereinstimmende geophysikalische Signaturen, wie sie typischerweise mit Kupfer-Porphyrsystemen in Verbindung gebracht wird.

Der Aufschluss („outcrop“) befindet sich im Zentrum der nördlichen Anomalie, wo Bohrungen bereits Kupfer-Molybdän-Mineralisierung bestätigt haben.

Da große Teile des nördlichen Ziels bislang ungetestet sind und das größere südliche Ziel nicht erbohrt ist, hat das bevorstehende Programm das Potenzial, das bislang bekannte System deutlich zu erweitern.

Querschnitt durch das nördliche Ziel (Blick nach Norden), mit Darstellung der Chargeability und der CuEq-Bohrabschnitte.

Dieser Querschnitt zeigt, wie die bisherigen Bohrungen mit dem zugrunde liegenden geophysikalischen Ziel bei RIP übereinstimmen:

Beide Bohrlöcher (RP24-001 und RP24-002) durchschnitten breite Zonen einer Kupfer-Molybdän-Mineralisierung entlang der Ränder einer starken Chargeability-Anomalie und bestätigen damit das Vorhandensein eines großen, mehrphasigen Porphyrsystems.

Wichtig ist, dass die höchstgradigen Abschnitte nahe an den Rändern des Systems auftreten, während die zentrale Zone bislang nur teilweise getestet wurde.

Dies stützt die Interpretation einer klassischen Porphyrstruktur, bei der die Mineralisierung ein zentrales Intrusionszentrum umgibt.

Da große Teile der Anomalie weiterhin ungetestet sind, insbesondere in der Tiefe und in Richtung des südlichen Ziels, zielen die bevorstehenden Bohrungen darauf ab, das System besser zu definieren und auf stärkere Mineralisierung näher am Zentrum zu testen.

STARS: Ein bewährtes System vor seiner nächsten Entdeckungsphase

Das STARS Kupfer-Molybdän-Projekt ist wohl eines der überzeugendsten Assets im Portfolio. Die für 2026 geplanten Arbeiten umfassen:

Eine IP-Messung von Mai bis Juli

Anschließend das erste Bohrprogramm des Unternehmens

Was STARS besonders herausragen lässt, ist nicht nur seine Größe, sondern auch die bereits vorhandene Evidenz für ein robustes Porphyrsystem:

Eine magnetische Anomalie im Kilometermaßstab

Starke historische Bohrabschnitte

Eine geologische Lage innerhalb desselben fruchtbaren Gürtels wie die zuvor produzierende Huckleberry Mine von Imperial Metals Corp. und das RIP Grundstück von Copper Quest.

Im Kern stellt STARS eine bereits teilweise entriskte Explorationsgeschichte dar, mit dem Potenzial, rasch aussagekräftige Bohrergebnisse zu liefern. Das bevorstehende geophysikalische Programm soll die Zieldefinition weiter verfeinern und die Präzision der Bohrplanung deutlich verbessern.

Wichtig ist zudem, dass Copper Quest sein Explorationsprogramm so aufgebaut hat, dass es über das gesamte Jahr hinweg kontinuierliche Katalysatoren liefert.

Das erste Bohrprogramm bei STARS ist für September bis Oktober geplant. Dadurch dürfte die Explorationsdynamik nach dem Sommer nicht abflauen, sondern in eine zweite Phase des Newsflows übergehen und so die Aufmerksamkeit der Investoren aufrechterhalten.

Bulkley Porphyry Belt: Aufbau einer distriktweiten Chance

Die Strategie von Copper Quest ist nicht projektweise ausgerichtet – sie ist distriktgetrieben. Das Unternehmen kontrolliert eine dominante Landposition im Bulkley Porphyry Belt, einschließlich RIP, STARS und Stellar. Daraus ergibt sich ein starkes Explorationsmodell:

Mehrere Ziele innerhalb eines fruchtbaren geologischen Korridors.

Gemeinsame Infrastruktur und ein wachsendes geologisches Verständnis.

Eine höhere Wahrscheinlichkeit für bedeutende Entdeckungen.

Die Kontrolle auf Distriktebene ist ein Kennzeichen erfolgreicher Explorationsgesellschaften. Sie ermöglicht wiederholbaren Erfolg anstelle einer Abhängigkeit von nur einem einzelnen Asset.

Die Karte zeigt die strategische Position der Projekte STARS, Stellar und RIP von Copper Quest innerhalb des Bulkley Porphyry Belt in British Columbia, Kanada. Mit STARS, Stellar und RIP kontrolliert das Unternehmen eine starke Landposition in einem produktiven Porphyrdistrikt, in unmittelbarer Nähe zu bedeutenden Lagerstätten und ehemaligen Produzenten wie Huckleberry, Ox, Poplar und Equity Silver. Diese distriktweite Präsenz unterstreicht das Potenzial von Copper Quest, mehrere Kupfer-Molybdän-Porphyrsysteme innerhalb eines geologisch fruchtbaren Korridors systematisch zu erkunden und weiterzuentwickeln.

Alpine Gold Projekt: Ehemaliger Hochgrad-Produzent mit kurzfristigem Aufwärtspotenzial

Im Gegensatz zu den Porphyr-Assets bringt Alpine eine andere und äußerst attraktive Dimension mit sich: Gold, Gehalte und eine nachgewiesene Produktionshistorie. Die Pläne für 2026 umfassen:

Sanierung der Zufahrtsstraße und Wiederöffnung des Untertagebaus von Mai bis Juni

Bohrprogramm von Juli bis September

Dabei handelt es sich nicht um eine Greenfield-Exploration. Alpine ist eine ehemals produzierende Mine mit dokumentierten hohen Goldgehalten, einschließlich historischer Ressourcen, die weiterhin Expansionspotenzial bieten.

Der bestehende Untertagezugang ermöglicht eine kosteneffiziente Exploration.

Haldenmaterial und Grubenbaue liefern unmittelbare technische Erkenntnisse.

Potenzial für Ressourcenbestätigung und Erweiterungsbohrungen.

In einem Umfeld steigender Goldpreise sorgt Alpine für strategische Diversifizierung und könnte sich zu einem deutlich weiter fortgeschrittenen Asset entwickeln als typische Explorationsprojekte im Frühstadium.

Kitimat: Infrastrukturvorteil trifft auf ungetestetes Potenzial

Das Kitimat Kupfer-Gold-Projekt ist eines der strategisch am besten positionierten Assets im Portfolio. Die geplanten Arbeiten umfassen:

Eine IP-Messung von August bis September

Anschließend das erste Bohrprogramm des Unternehmens

Was Kitimat besonders auszeichnet, ist seine außergewöhnliche Infrastruktur:

In der Nähe von Tiefwasserzugang

Nahe an der Eisenbahn

Zugang zu hydroelektrischer Energie

Eine seltene Kombination, die künftige Entwicklungshürden deutlich reduziert

Diese Faktoren werden in der Explorationsphase oft unterschätzt, sind jedoch von entscheidender Bedeutung bei der Bewertung des späteren Entwicklungspotenzials.

In Verbindung mit historischen Bohrergebnissen, die auf eine bedeutende Kupfer- und Goldmineralisierung hinweisen, und der jüngste KI-gestützte Erfolg von Copper Quest, stellt Kitimat eine seltene Kombination aus geologischem Potenzial und logistischem Vorteil dar.

Management-Kommentar: Eine klare Vision für 2026

CEO Brian Thurston fasste den Ausblick des Unternehmens wie folgt zusammen:

„Die Mitarbeiter und Auftragnehmer von Copper Quest freuen sich, früh in das zu starten, was wir als eine arbeitsreiche Feldsaison erwarten. Unser Ziel ist es, mehrere unserer Schlüsselprojekte voranzubringen, beginnend mit einem Bohrprogramm bei RIP, das die Bedingungen für den Erwerb einer 60%-Beteiligung an diesem hochattraktiven Asset erfüllen wird. Die Phase-1-Bohrungen im Jahr 2024 haben gezeigt, dass ein blindes, mehrphasiges Cu-Mo-mineralisiertes Porphyrsystem für mindestens eines der zwei überzeugenden geophysikalischen ‚Bullseye‘-Ziele verantwortlich ist, die auf dem Projekt abgegrenzt wurden. Während das Programm 2024 das Zielkonzept erfolgreich validierte, sind der Großteil des nördlichen Ziels und das gesamte südliche Ziel durch Bohrungen weiterhin ungetestet. Es ist eine seltene Gelegenheit, in British Columbia straßenzugängliche, validierte Porphyrziele zu erkunden, die bislang so wenig gebohrt wurden – insbesondere innerhalb eines etablierten Porphyrdistrikts wie dem Bulkley Valley. Copper Quest hat eine dominante Landposition im Bulkley Porphyry Belt aufgebaut, einschließlich der Projekte STARS, RIP und Stellar, und bietet den Aktionären damit eine distriktweite Gelegenheit zur Kupfer-Porphyr-Exploration und -Entdeckung.“ Brian Thurston, CEO von Copper Quest, in der Pressemitteilung vom 21. April 2026.

Über 2026 hinaus: Zusätzliche Tiefe in der Projektpipeline

Selbst über den aktuellen Explorationszeitplan hinaus bleibt Copper Quest mehreren weiteren Assets ausgesetzt:

Auxer Gold-Projekt: Ein hochgradiges orogenes Goldsystem in Idaho, USA.

Ein hochgradiges orogenes Goldsystem in Idaho, USA. Nekash Kupfer-Projekt: Porphyrpotenzial in einem produktiven Gürtel in den USA.

Porphyrpotenzial in einem produktiven Gürtel in den USA. Thane Projekt: Ein großflächiges Kupfer-Gold-System mit mehreren Zielen in British Columbia, Kanada.

Diese Projekte bieten langfristige Optionalität und Wachstumspotenzial und unterstreichen die Tiefe des Portfolios.

Fazit

Copper Quest tritt in eine neue Phase ein. Dies ist nicht länger die Geschichte eines einzelnen Explorationsprojekts, sondern nun eine koordinierte Multi-Asset-Kampagne mit kontinuierlichen Katalysatoren, diversifiziertem Projekt-Portfolio und distriktweitem Anspruch.

Mit Geophysik, Bohrungen und Projektfortschritten, die von Mai bis Oktober geplant sind, hat das Jahr 2026 das Potenzial, bekannte Systeme zu erweitern, neue Entdeckungen zu liefern und das wahre Ausmaß des Portfolios sichtbar zu machen.

Kurz gesagt: Copper Quest liefert, und der Markt steht kurz davor, das volle Ausmaß dessen zu erkennen, was das Unternehmen kontrolliert.

Die Preise für Kupfer und Gold befinden sich beide in klaren Aufwärtstrends, was auf eine sich verengende Angebotslage und steigende globale Nachfrage hinweist. Dieses unterstützende makroökonomische Umfeld unterstreicht die strategische Positionierung des Portfolios von Copper Quest, das mit seiner Exponierung gegenüber beiden Metallen ein überproportionales Aufwärtspotenzial bei anhaltender Stärke des Rohstoffzyklus bietet.

Unternehmensdetails

Copper Quest Exploration Inc.

#2501 – 550 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 2B5 Kanada

Telefon: +1 778 949 1829

Email: investors@copperquestexploration.com

www.copper.quest

CUSIP: 217523 / ISIN: CA2175231091

Aktien im Markt: 118.431.171

Kanada-Symbol (CSE): CQX

Aktueller Kurs: 0,095 CAD (24.04.2026)

Marktkapitalisierung: 11 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 3MX0 / A40ZSP

Aktueller Kurs: 0,0594 EUR (27.04.2026)

Marktkapitalisierung: 7 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Dieser Bericht enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen von Copper Quest Exploration Inc. hinsichtlich der Fähigkeit, im Jahr 2026 mehrere Projekte im Portfolio voranzutreiben, darunter RIP, STARS, Alpine und Kitimat, sowie zum Zeitplan, zur Abfolge, zum Umfang und zu den potenziellen Ergebnissen geplanter geophysikalischer Untersuchungen, Untertagearbeiten und Bohrprogramme sowie zu den erwarteten Vorteilen einer distriktweiten Explorationsstrategie. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Aussagen zur Interpretation geophysikalischer und geologischer Datensätze, einschließlich Chargeability-, Resistivitäts- und Magnetikdaten, zur potenziellen Bedeutung historischer Bohrergebnisse sowie zur Möglichkeit, dass identifizierte Ziele größere verborgene Porphyrsysteme oder strukturell kontrollierte mineralisierte Systeme darstellen. 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