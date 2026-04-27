UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den USA stehe der Braukonzern nun endlich vor nachhaltigem Wachstum, schrieb Sanjeet Aujla am Montag./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 12:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 62,58EUR auf Tradegate (27. April 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

