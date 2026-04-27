BERENBERG stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad kappte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 vor allem währungsbedingt im Schnitt um 4 Prozent. Er lobte die robuste Entwicklung der Franzosen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 77,76EUR auf Tradegate (27. April 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

