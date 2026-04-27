JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 8,80 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzbeschleunigung der Finnen dürfte über 2026 hinaus anhalten, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 9,178EUR auf Tradegate (27. April 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,70
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,70
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
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