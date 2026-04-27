JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 8,80 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzbeschleunigung der Finnen dürfte über 2026 hinaus anhalten, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 9,178EUR auf Tradegate (27. April 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,70

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,70 $ , was eine Steigerung von +18,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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