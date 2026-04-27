JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Erwartungen und Bewertungen seien zuletzt massiv gesunken, schrieb Brent Thill am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich damit verbessert./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 361,2EUR auf Tradegate (27. April 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 675

Kursziel alt: 675

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 675,00 $ , was eine Steigerung von +59,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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