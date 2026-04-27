JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Erwartungen und Bewertungen seien zuletzt massiv gesunken, schrieb Brent Thill am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich damit verbessert./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 361,2EUR auf Tradegate (27. April 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 675
Kursziel alt: 675
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 675
Kursziel alt: 675
Währung: USD
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