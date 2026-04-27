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    SpaceX gegen Europa

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    Trotz Musk-Druck: US-Kunden setzen weiter auf Europas Satelliten

    SpaceX will europäische Rivalen ausbremsen. Doch Eutelsat meldet eine stabile Nachfrage aus den USA – sogar das Pentagon bleibt interessiert.

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    SpaceX gegen Europa - Trotz Musk-Druck: US-Kunden setzen weiter auf Europas Satelliten
    Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa

    Die Nachfrage nach alternativen Satellitendiensten aus den USA bleibt stabil. Das sagt Eutelsat-Chef Jean-Francois Fallacher im Gespräch mit Reuters. Das gilt trotz wachsendem Druck durch Elon Musks Unternehmen SpaceX.

    SpaceX hatte am 16. April die US-Regulierungsbehörde Federal Communications Commission aufgefordert, den Marktzugang für ausländische Anbieter einzuschränken. Konkret geht es um Firmen aus Ländern, die US-Unternehmen benachteiligen. Als Beispiel nannte SpaceX den in Luxemburg ansässigen Betreiber SES.

    Fallacher zeigt sich wenig überrascht. "Natürlich sind wir uns des neuen geopolitischen Umfelds bewusst [...] es ist keine Überraschung, dass amerikanische Unternehmen sich für weniger Regulierung einsetzen", sagt er.

    Europa verteidigt seine Strategie

    Der Eutelsat-Chef stellt sich hinter die europäische Regulierung. "Das europäische Weltraumrecht geht in die richtige Richtung. Wir wollen den Weltraum schützen, wir wollen uns tatsächlich genau ansehen, wie der Weltraum sicher ist", erklärt er. Zudem sei mehr Koordination notwendig.

    SpaceX kritisiert insbesondere geplante EU-Regeln wie den EU Space Act und den Digital Networks Act. Diese könnten laut dem Unternehmen Markteintrittsbarrieren für US-Firmen schaffen.

     

    Pentagon bleibt wichtiger Kunde

    Eutelsat gilt als wichtigster europäischer Konkurrent von Starlink. Das Unternehmen wird von den Regierungen Frankreichs und Großbritanniens unterstützt.

    Im vergangenen Jahr hatte Eutelsat noch eine Verlangsamung bei Vertragsverlängerungen mit dem Pentagon gemeldet. Hintergrund waren Sparmaßnahmen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

    Doch Fallacher betont, dass die Nachfrage nicht eingebrochen ist. "In den USA besteht Interesse", sagt er. "Sowohl Unternehmen als auch das Verteidigungsministerium haben Interesse an alternativen Lösungen – aus Gründen der Zuverlässigkeit und Redundanz."

    Neue Projekte in Planung

    Eutelsat führt zudem Gespräche mit Regierungen und Kunden über neue Projekte. Dazu gehört die Integration von Erdbeobachtungs- und Kommunikationsnutzlasten auf Satelliten. Auch hier spielen US-Kunden eine Rolle.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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