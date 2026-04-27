Eureka Lithium Corp. meldet Abschluss eines überzeichneten LIFE-Angebots und gleichzeitiger Privatplatzierungen

Vancouver, British Columbia – 27. April 2026 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner bereits angekündigten, nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung einer Reihe von Einheiten (die „Einheiten“) des Unternehmens, unter anderem von Einheiten, die im Rahmen der LIFE-Ausnahmeregelung (nachstehend definiert) platziert wurden (das „LIFE-Angebot“), mit einem Bruttoerlös von insgesamt ca. 6,3 Millionen $ bekannt zu geben.

LIFE-Angebot

Das Unternehmen gab 5.899.501 Einheiten zu einem Preis von 0,42 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 2.477.790,42 $ aus, und zwar im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (die „Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten“) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospektbefreiungen in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Befreiungen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten (die „LIFE-Ausnahmeregelung“) geänderten Fassung. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (die „Stammaktien“) und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (die „Warrants“), wobei jeder Warrant den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ berechtigt.

Gleichzeitige Angebote

Das Unternehmen schloss ebenfalls zwei gleichzeitige, nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierungen ab (die „gleichzeitigen Angebote“). Erstens schloss das Unternehmen ein Angebot (das „gleichzeitige Nicht-FT-Angebot“) von 4.515.243 Einheiten (die „Einheiten der gleichzeitigen Privatplatzierung“) zu einem Preis von 0,42 $ pro Einheit der gleichzeitigen Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.896.402,06 $ ab. Jede Einheit der gleichzeitigen Privatplatzierung besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (die „Warrants der gleichzeitigen Privatplatzierung“), wobei jeder Warrant der gleichzeitigen Privatplatzierung während eines Zeitraums von 24 Monaten zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ berechtigt. Zweitens schloss das Unternehmen ein Angebot (das „FT-Angebot“) von 3.954.981 Einheiten (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,48 $ pro FT-Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.898.390,88 $ ab. Jede FT-Einheit besteht aus einer auf „Flow-Through“-Basis ausgegebenen Stammaktie und einem (Nicht-Flow-Through-) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (die „FT-Warrants“), wobei jeder FT-Warrant während eines Zeitraums von 24 Monaten zum Kauf einer (Nicht-Flow-Through-) Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,60 $ berechtigt.