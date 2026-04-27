UBS stuft ENI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 28,50 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Erstmals seit dem vierten Quartal 2024 habe der Ölkonzern im vierten Geschäftsquartal die Erwartung verfehlt, schrieb Joshua Stone am Freitagnachmittag. Die meisten der verantwortlichen Einflüsse seien aber vorübergehender Natur. Vertrauen dafür lieferten die nahezu verdoppelten Aktienrückkäufe, die seine bisherigen Erwartungen überträfen. Die Ausschüttungen sind für ihn ein Kernargument der Aktie./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 23,03EUR auf Tradegate (27. April 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

