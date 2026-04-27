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    Neon Equity: DN Group steigert Jahresüberschuss auf 23,1 Mio. EUR 2025

    Mit Rückenwind aus einem starken Geschäftsjahr 2025, deutlichem Gewinnplus und solider Eigenkapitalbasis stellt das Unternehmen seine testierten HGB-Zahlen vor.

    Neon Equity: DN Group steigert Jahresüberschuss auf 23,1 Mio. EUR 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Endgültige, testierte HGB-Finanzzahlen 2025: Jahresüberschuss 23,1 Mio. EUR (innerhalb der zuvor kommunizierten Spanne 21,5–25,0 Mio. EUR)
    • Gewinn nach Steuern 2025 um 14 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen
    • Bilanzsumme zum 31.12.2025: 460 Mio. EUR (Vorjahr: 310,8 Mio. EUR)
    • Eigenkapital zum 31.12.2025: 386,5 Mio. EUR (Vorjahr: 285,0 Mio. EUR); Eigenkapitalquote 84 %
    • Treiber des Erfolgs: konsequenter Ausbau des Beteiligungsportfolios und starke Performance bestehender Portfoliounternehmen
    • Ausblick/Strategie 2026: Forcierung der Wachstumsstrategie mit Investments in weitere Impact‑Unternehmen in Zukunftsbranchen (z. B. AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit, Energie)

    Der Kurs von Neon Equity lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,82 % im Minus.


    Neon Equity

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    ISIN:DE000A3DW408WKN:A3DW40
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