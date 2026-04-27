Dreame stellt im Silicon Valley seine neuesten Innovationen bei Nass- und Trockensaugern vor und baut damit auf rasantem weltweitem Wachstum auf

SAN FRANCISCO, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen von DREAME NEXT, der bevorstehenden Einführungsveranstaltung von Dreame im Silicon Valley, stehen die Dreame Nass- und Trockensauger am 28. April (PT) mit der neuesten Produkt- und Technologievorstellung im Mittelpunkt. Die Präsentation wird die jüngsten Fortschritte der Marke bei Dampfreinigung, intelligenter Bodenpflege sowie All-in-One-Reinigungsleistung für moderne Haushalte hervorheben und Dreames nächsten Schritt in der Weiterentwicklung innovativer Bodenpflege markieren.

Bei der Einführungsveranstaltung wird Dreame zwei Premium-Nass- und Trockensauger vorstellen, den Aero Ultra Steam sowie den Aero Pro Steam, und damit die Rolle der hygienischen Reinigung mit Hochtemperaturdampf im Haushalt weiter ausbauen. Die neue Produktreihe basiert auf Dreames neuester branchenführender Tri-Force Cleaning Solution, die Dampf, heißes Wasser und Schaum kombiniert. Sie wurde entwickelt, um Flecken wirksamer zu entfernen, eine gründlichere Hygieneleistung zu bieten und ein fortschrittlicheres Rundum-Reinigungserlebnis zu ermöglichen. Mit einer Saugkraft von bis zu 30 000 Pa sowie einem ultraflachen Gehäuse von 3,88 Zoll sind die Produkte darauf ausgelegt, leistungsstarke Reinigungseffizienz mit leichter Manövrierbarkeit und größerer Flächenabdeckung in komplexen Wohnumgebungen zu verbinden. Die Veranstaltung wird außerdem einen Vorgeschmack auf Dreames jüngste firmeneigene Innovationen geben, darunter das EdgeHunter Mopping System sowie die AirHydro Separation Tech, und damit einen Einblick in die nächste Generation innovativer Bodenpflege bieten.