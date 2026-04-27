Powell vor letzter Sitzung? Warum die Märkte jetzt nervös werden

Lenk geht von einem nahezu einstimmigen Beschluss aus. Eine erneute Abweichung des besonders taubenhaften Notenbankers Stephen Miran zugunsten einer Zinssenkung um 25 Basispunkte hält er aber für möglich. Aus Sicht der DZ Bank spricht die aktuelle Lage klar gegen eine schnelle Lockerung. Die Kerninflation bleibt erhöht, während der Iran-Konflikt die Energiepreise und damit die Gesamtinflation antreibt.

Die US-amerikanische Notenbank dürfte ihren Leitzins auf der Sitzung am 28. und 29. April unverändert lassen. Christian Lenk, Analyst der DZ Bank, erwartet, dass der Offenmarktausschuss der Federal Reserve den Zielkorridor für den Tagesgeldsatz bei 3,50 bis 3,75 Prozent belässt. Auch Marktbeobachter rechnen derzeit überwiegend mit einem Stillhalten der Notenbank.

Federal Reserve vor schwierigem Balanceakt

Der Arbeitsmarkt bleibt trotz schwächerer Signale halbwegs stabil. Im März entstanden 178.000 neue Stellen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent. Gleichzeitig geht die zugrunde liegende Inflation nur langsam in Richtung des Zielwerts von zwei Prozent zurück. Lenk erwartet deshalb, dass die Federal Reserve 2026 keine weiteren Zinssenkungen vornimmt und erst 2027 vorsichtig lockert.

In ihrer Kommunikation dürfte die Notenbank laut DZ Bank stärker betonen, dass die Risiken inzwischen in beide Richtungen gehen. Bei hartnäckiger Inflation wären Zinserhöhungen grundsätzlich möglich. Schwächere Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten könnten dagegen später für Zinssenkungen sprechen. Wegen der geopolitischen Unsicherheit dürfte die Federal Reserve aber zunächst abwarten.

Besondere Aufmerksamkeit bekommt die Sitzung auch wegen des bevorstehenden Führungswechsels. Jerome Powells Amtszeit als Vorsitzender endet am 15. Mai. Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh als Nachfolger nominiert. Nach Angaben von Reuters hat der republikanische Senator Thom Tillis seinen Widerstand gegen Warshs Bestätigung aufgegeben, nachdem das Justizministerium die Ermittlungen gegen Powell eingestellt hatte. Damit ist der Weg für eine Bestätigung im Senat deutlich freier.

Zudem setzt Warsh offenbar stärker auf alternative Inflationsmaße. Diese könnten nach Einschätzung der DZ Bank tendenziell niedrigere Inflationswerte zeigen und damit später niedrigere Leitzinsen rechtfertigen.

Kurzfristig dürfte das die April-Sitzung aber nicht verändern. Warsh müsste als künftiger Vorsitzender erst Mehrheiten im Offenmarktausschuss organisieren. Auch deshalb rechnet Lenk nicht mit einem schnellen Kurswechsel. Die Märkte dürften nach der Sitzung nur begrenzt reagieren, weil die Federal Reserve angesichts der geopolitischen Lage wohl keine konkreten neuen Signale setzen wird.

Powell könnte seine womöglich letzte Sitzung als Vorsitzender dennoch nutzen, um an das Kernmandat und die Unabhängigkeit der Notenbank zu erinnern. Das wäre auch politisch bedeutsam.

Federal Reserve vor doppelter Weichenstellung

Am Mittwoch dürfte die Fed die Zinsen stabil halten. Danach rückt die Frage in den Vordergrund, ob Kevin Warsh die Marschrichtung der wichtigsten Notenbank der Welt verändert. Für Anleger wäre das entscheidend.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 1,174USD auf Forex (27. April 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



