Domino’s Pizza verfehlt Erwartungen – Aktie fällt

Domino's Pizza meldete am Montag einen Gewinn von 4,13 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres, gegenüber 4,33 US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 4,28 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz für das am 22. März endende erste Quartal betrug 1,15 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,11 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 1,16 Milliarden Dollar gerechnet.

Die vergleichbaren Umsätze in den USA stiegen nur um 0,9 Prozent. Analysten hatten laut Reuters im Schnitt mit 2,72 Prozent gerechnet. Das ist der wichtigste Belastungsfaktor, weil der Markt hier auf stärkere Nachfrage gehofft hatte. Reuters verweist auf preissensible Verbraucher, hohe Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheit. Auch außerhalb der USA lief es nicht rund: Die internationalenvergleichbaren Umsätze sanken währungsbereinigt um 0,4 Prozent, während Analysten eigentlich ein Plus von 0,7 Prozent erwartet hatten. Belastend waren laut Reuters unter anderem Franchise-Märkte wie Australien.