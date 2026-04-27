Geringere Nachfrage
Domino’s Pizza verfehlt Erwartungen – Aktie fällt
Domino’s meldet schwächere Quartalszahlen als erwartet. Vor allem das magere US-Wachstum lässt Anleger vorsichtiger werden.
- US-Vergleichsumsätze nur +0,9 statt 2,72 Prozent
- Gewinn je Aktie 4,13 US-Dollar durch 30 Mio Effekt
- Internationale Umsätze bereinigt minus 0,4 Prozent
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Domino's Pizza meldete am Montag einen Gewinn von 4,13 US-Dollar pro Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres, gegenüber 4,33 US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 4,28 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz für das am 22. März endende erste Quartal betrug 1,15 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,11 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 1,16 Milliarden Dollar gerechnet.
Die vergleichbaren Umsätze in den USA stiegen nur um 0,9 Prozent. Analysten hatten laut Reuters im Schnitt mit 2,72 Prozent gerechnet. Das ist der wichtigste Belastungsfaktor, weil der Markt hier auf stärkere Nachfrage gehofft hatte. Reuters verweist auf preissensible Verbraucher, hohe Lebenshaltungskosten und wirtschaftliche Unsicherheit. Auch außerhalb der USA lief es nicht rund: Die internationalenvergleichbaren Umsätze sanken währungsbereinigt um 0,4 Prozent, während Analysten eigentlich ein Plus von 0,7 Prozent erwartet hatten. Belastend waren laut Reuters unter anderem Franchise-Märkte wie Australien.
Der Gewinn je Aktie fiel von 4,33 US-Dollar auf 4,13 US-Dollar. Domino’s begründet den Rückgang vor allem mit einem ungünstigen Bewertungseffekt von 30 Millionen US-Dollar vor Steuern im Zusammenhang mit der Beteiligung an DPC Dash. Operativ lief es dagegen besser: Das Betriebsergebnis stieg um 9,6 Prozent auf 230,4 Millionen US-Dollar. Das Wachstum kam vor allem aus höheren Lieferkettenumsätzen, höheren Franchisegebühren, Store-Wachstum und höheren Food-Basket-Preisen.
Der freie Cashflow sank von 164,4 Millionen US-Dollar auf 147,0 Millionen US-Dollar. In Kombination mit schwächerem Wachstum bei den vergleichbaren Umsätzen und verfehlten Erwartungen reicht es, um Anleger vorsichtiger zu machen. Es gab aber auch positive Punkte: Domino’s meldete 180 Netto-Neueröffnungen im Quartal, ein weltweites Retail-Sales-Wachstum von 3,4 Prozent und ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde US-Dollar.
Die Aktie von Domino's Pizza ist am Montag (14:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 4,46 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 300 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion