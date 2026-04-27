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    China blockiert KI-Deal mit Meta

    Für Sie zusammengefasst
    • China untersagt Meta die Manus-Übernahme und Rücknahme
    • Manus entwickelt KI-Agenten und verlegte nach Singapur
    • Peking sah Risiko und verhinderte Ausreise von Managern
    China blockiert KI-Deal mit Meta
    Foto: Meta Platforms

    PEKING (dpa-AFX) - China hat die Übernahme des KI-Start-ups Manus durch den US-Konzern Meta blockiert. Die zuständige Stelle für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe den Deal verboten und die Beteiligten angewiesen, die Transaktion rückgängig zu machen, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mit.

    Manus entwickelt sogenannte KI-Agenten. Solche Programme sollen nicht nur Fragen beantworten, sondern mit wenig menschlichem Eingriff komplexere Aufgaben erledigen können.

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    Facebook-Mutter Meta wollte Manus kaufen

    Das Unternehmen hatte seine Wurzeln in China, verlagerte seinen Sitz aber später nach Singapur. Im Dezember wurde dann ein Medienberichten zufolge mehr als zwei Milliarden Dollar schwerer Deal mit dem Facebook-Konzern Meta bekannt.

    Peking sieht den Vorgang offenbar als sicherheitspolitisch heikel. Berichten zufolge waren während der Prüfung zeitweise führende Manager des Unternehmens daran gehindert worden, China zu verlassen, darunter auch Mitgründer Xiao Hong./jpt/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 574,1 auf Tradegate (27. April 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 924,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 825,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +43,75 %/+74,25 % bedeutet.




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