UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hatte schon mit einer starken Entwicklung der Franzosen im ersten Quartal gerechnet. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen aber noch übertroffen, schrieb er am Freitagabend. Im Vergleich mit der Branchenbewertung bleibt er aber an der Seitenlinie./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 79,61EUR auf Tradegate (27. April 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 88
Kursziel alt: 88
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