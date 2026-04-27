UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die B-Aktien des Lkw-Bauers Volvo mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Schweden hätten im unsicheren Umfeld solide abgeliefert, schrieb Hemal Bhundia am Freitagabend. Hinsichtlich der Profitabilität sei im ersten Quartal wohl der Tiefpunkt erreicht worden./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 30,00EUR auf Tradegate (27. April 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.