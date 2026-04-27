Verbio Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,82 % - 27.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Verbio Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,82 % im Minus. Die Talfahrt der Verbio Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,20 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 37,05€, mit einem Minus von -5,82 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Verbio-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +53,17 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +4,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +83,96 %.

Während Verbio deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,23 %. Damit gehört Verbio heute zu den auffälligeren Werten.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,74 % 1 Monat -12,43 % 3 Monate +53,17 % 1 Jahr +291,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 27.04.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Verbio-Aktie: Der Kurs liegt weiter im Plus; im Fokus stehen die Quartalszahlen (13. Mai) und die Frage, ob das Management die obere Gewinnspanne untermauert, was die fundamentale Unterstützung der jüngsten Rallye stärken würde. Enttäuschungen würden THG-Preisrisiken erhöhen. Technisch/handelstaktisch werden Stop-Loss-/KO-Scheine diskutiert, zudem werden langfristige Kursziele wie 300–500 Euro genannt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,34 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 40,5 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Biodiesel sei im aktuellen Umfeld erstmals günstiger als fossiler Dieselkraftstoff, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.