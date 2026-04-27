World's Largest Spudcan Begins Fabrication
ZPMC is pushing offshore engineering to new limits, fabricating record‑breaking spudcans for China’s most advanced deepwater jack‑up crane vessel.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- ZPMC has begun fabrication of what it calls the world's largest spudcans at ZPMC Offshore Engineering for a jack-up deepwater crane vessel being built for the Guangzhou Salvage Bureau.
- The vessel is designed as China's longest‑leg and deepest‑operating jack‑up crane vessel, intended for salvage and emergency response.
- Key vessel dimensions: 138 m overall length, 55 m beam, 10 m molded depth, 6.5 m design draft, and accommodation for 150 crew.
- Leg and crane capability: 142 m jack‑up legs with a 1,600‑ton leg‑encircling crane, enabling pile installation to 90 m water depth and lifts up to 210 m above deck.
- Propulsion and systems: fully electric propulsion with four azimuth thrusters and Dynamic Positioning Class 2 (DP2) capability; multi‑mission role including offshore wind installation, platform maintenance, and accommodation.
- Spudcan specifics: four units to be built, each 9.5 m high × 17 m long × 16 m wide, with ~60% special‑grade steel content; they are primary load‑bearing components to enhance stability and resistance to wind and wave loads.
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