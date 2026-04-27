41 0 Kommentare World's Largest Spudcan Begins Fabrication

ZPMC is pushing offshore engineering to new limits, fabricating record‑breaking spudcans for China’s most advanced deepwater jack‑up crane vessel.

ZPMC has begun fabrication of what it calls the world's largest spudcans at ZPMC Offshore Engineering for a jack-up deepwater crane vessel being built for the Guangzhou Salvage Bureau.

The vessel is designed as China's longest‑leg and deepest‑operating jack‑up crane vessel, intended for salvage and emergency response.

Key vessel dimensions: 138 m overall length, 55 m beam, 10 m molded depth, 6.5 m design draft, and accommodation for 150 crew.

Leg and crane capability: 142 m jack‑up legs with a 1,600‑ton leg‑encircling crane, enabling pile installation to 90 m water depth and lifts up to 210 m above deck.

Propulsion and systems: fully electric propulsion with four azimuth thrusters and Dynamic Positioning Class 2 (DP2) capability; multi‑mission role including offshore wind installation, platform maintenance, and accommodation.

Spudcan specifics: four units to be built, each 9.5 m high × 17 m long × 16 m wide, with ~60% special‑grade steel content; they are primary load‑bearing components to enhance stability and resistance to wind and wave loads.





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