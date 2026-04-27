First Phosphate veröffentlicht Analyseergebnisse zu seinem Infill-Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Begin-Lamarche

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec – 27. April 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, die Analyseergebnisse zu seinem Infill-Bohrprogramm bekannt zu geben, das am 31. März 2026 in seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in der kanadischen Provinz Quebec abgeschlossen wurde.

Wie bereits angekündigt, hat die vom Unternehmen vor kurzem durchgeführte Infill-Bohrkampagne in den drei Hauptzonen (Mountain, North und South) eine ausgedehnte, durchgehend verlaufende Mineralisierung über den gesamten bestehenden Horizont des Bereichs der ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“) sowie zwei neue Phosphatabschnitte bestätigt.

Die bereits bekannten Mineralisierungszonen sowie die zwei neu entdeckten Abschnitte wurden nun in allen Richtungen und auch in der Tiefe definiert. Auf Grundlage der aktuellen Analyseergebnisse werden die vom Unternehmen im Rahmen der ersten MRE vom 9. September 2024 ermittelten Mineralressourcen nun in ein aktualisiertes Geomodell überführt, das nächsten Monat erstellt wird.

In der Mountain Zone wurden innerhalb der breiteren zusammengesetzten Abschnitte mehrere Teilbereiche von über 50 m Länge mit Erzgehalten über 10 % P2O5 ermittelt. Auch eine Reihe von bis zu 2 Metern mächtigen Erzgängen aus massivem Apatit wurden angetroffen.

In der Northern Zone ist vor allem die Entdeckung von hohen Phosphatgehalten zu nennen, die weiter abwärts im Einfallen aufgefunden wurden. Was diese hochgradigen Mineralisierungen eint, sind ihre mineralogischen und sichtbaren Merkmale (insbesondere das Vorkommen von Erzgängen aus massivem Apatit), die Ähnlichkeiten mit jenen in der Mountain Zone aufweisen. Innerhalb der breiteren zusammengesetzten Abschnitte wurden mehrere Teilbereiche von über 50 m Länge mit Erzgehalten über 10 % P2O5 ermittelt.

In der Southern Zone ist eine hochgradige Phosphatmineralisierung weiter abwärts im Einfallen zu erwähnen, die mineralogische und sichtbare Merkmale ähnlich wie in der Mountain Zone aufweist. Innerhalb der breiteren zusammengesetzten Abschnitte wurden mehrere Teilbereiche von über 50 m Länge mit Erzgehalten über 6 % P2O5 ermittelt.