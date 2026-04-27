Kunden-Comeback bei Verizon: Aktie auf Erholungskurs

Verizon gewinnt erstmals seit Jahren im Auftaktquartal wieder Mobilfunkkunden hinzu. Neue Bündelangebote und Rabatte wirken. Auch die Gewinnprognose wird angehoben. Anleger greifen vorbörslich zu!

US-Telekommunikationsriese Verizon meldet sich im harten US-Mobilfunkmarkt überraschend stark zurück. Der T-Mobile-Konkurrent gewann im ersten Quartal 55.000 neue monatlich zahlende Mobilfunkkunden hinzu. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang um rund 82.000 gerechnet. Es war zugleich der erste Kundenzuwachs in einem März-Quartal seit mehr als 10 Jahren. Der Erfolg ist ein wichtiges Signal für den neuen Kurs unter Konzernchef Dan Schulman. Verizon versucht, mit einfacheren Angeboten, Preisaktionen und Bündelpaketen aus Mobilfunk und Breitband wieder stärker gegen AT&T und T-Mobile zu punkten. Besonders offensiv warb der Anbieter zuletzt um Kunden, die Rechnungen von Rivalen vorlegten und dafür bessere Konditionen erhielten.