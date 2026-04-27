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    Dividenden-Dauerläufer

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    Kunden-Comeback bei Verizon: Aktie auf Erholungskurs

    Verizon gewinnt erstmals seit Jahren im Auftaktquartal wieder Mobilfunkkunden hinzu. Neue Bündelangebote und Rabatte wirken. Auch die Gewinnprognose wird angehoben. Anleger greifen vorbörslich zu!

    Dividenden-Dauerläufer - Kunden-Comeback bei Verizon: Aktie auf Erholungskurs
    Foto: Omar Marques - picture alliance

    US-Telekommunikationsriese Verizon meldet sich im harten US-Mobilfunkmarkt überraschend stark zurück. Der T-Mobile-Konkurrent gewann im ersten Quartal 55.000 neue monatlich zahlende Mobilfunkkunden hinzu. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang um rund 82.000 gerechnet. Es war zugleich der erste Kundenzuwachs in einem März-Quartal seit mehr als 10 Jahren.

    Der Erfolg ist ein wichtiges Signal für den neuen Kurs unter Konzernchef Dan Schulman. Verizon versucht, mit einfacheren Angeboten, Preisaktionen und Bündelpaketen aus Mobilfunk und Breitband wieder stärker gegen AT&T und T-Mobile zu punkten. Besonders offensiv warb der Anbieter zuletzt um Kunden, die Rechnungen von Rivalen vorlegten und dafür bessere Konditionen erhielten.

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    Operativ überzeugte Verizon dennoch: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 1,28 US-Dollar und damit klar über der Analystenschätzung von 1,20 US-Dollar. Die Zahlen enthalten bereits den Beitrag von Frontier, nachdem die Übernahme am 20. Januar abgeschlossen wurde. 

    An der Börse dürfte vor allem die angehobene Prognose Beachtung finden. Vorbörslich legten Verizon-Papiere am Montag mehr als 3 Prozent zu. Der Konzern erwartet für 2026 nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,95 bis 4,99 US-Dollar. Zuvor hatte die Spanne bei 4,90 bis 4,95 US-Dollar gelegen. 

    Ganz ohne Makel fiel der Quartalsbericht jedoch nicht aus. Der Umsatz lag mit 34,4 Milliarden US-Dollar unter den Markterwartungen von 34,84 Milliarden US-Dollar. Belastet wurde das Servicegeschäft unter anderem durch Kundengutschriften nach einer rund 10-stündigen Netzstörung im Januar. Hunderttausende Kunden erhielten dafür eine Gutschrift von 20 US-Dollar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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