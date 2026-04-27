ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Nokia auf 10,70 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel Nokia von 8,80 auf 10,70
- Einstufung Buy bleibt bestehen laut Jefferies
- Umsatzbeschleunigung dürfte über 2026 hinaus anhalten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 8,80 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzbeschleunigung der Finnen dürfte über 2026 hinaus anhalten, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 9,23 auf Tradegate (27. April 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +7,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 53,67 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +7,16 %/-14,27 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 10,70 Euro
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Ja, echt.
Morgen also Zahlen.