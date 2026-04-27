Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,04 % und einem Kurs von 49,68 auf Tradegate (27. April 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +14,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,58 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -22,64 %/+9,93 % bedeutet.