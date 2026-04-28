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    Aktie springt auf 3-Monatshoch

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    Rückkauf, Umbau, Spin-off: Siemens-Aktie viel zu günstig?

    Siemens hinkt der Konkurrenz seit Monaten hinterher – doch genau das könnte die Chance sein. Warum Analysten ihr Kursziel jetzt auf 300 Euro anheben und welche Ereignisse die Wende bringen könnten.

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    Aktie springt auf 3-Monatshoch - Rückkauf, Umbau, Spin-off: Siemens-Aktie viel zu günstig?
    Foto: Joko - Joko

    Mit einem Kursplus von mehr als 4 Prozent am Montag hat die Siemens-Aktie den höchsten Stand seit Mitte Februar erreicht – ausgelöst durch eine neue Studie der US-Investmentbank Bernstein, die das Papier mit dem Kursziel 300 Euro als klaren Kauf einstuft. Zum Vergleich: Der Kurs notiert aktuell bei rund 250 Euro.

    Der Hintergrund ist ernüchternd: Seit Jahresbeginn hat Siemens gegenüber Wettbewerbern wie Schneider Electric, ABB oder Legrand rund 20 Prozentpunkte eingebüßt. Die Bewertung liegt nach Bernstein-Berechnungen beim rund 13-Fachen des für 2027 erwarteten operativen Gewinns – die Konkurrenz kommt im Schnitt auf das fast 19-Fache. Ein Abschlag, den die Analysten für nicht gerechtfertigt halten.

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    Ausgelöst wurde die Skepsis der Investoren vor allem durch drei Unsicherheiten: mögliche Bedrohungen des Softwaregeschäfts durch KI, eine schwächelnde Nachfrage im Kurzzyklusgeschäft und die Befürchtung, ein geplanter Konzernumbau könnte zu neuer Unübersichtlichkeit führen.

    Bernstein widerspricht dieser Einschätzung entschieden. Das Haus sieht in der angekündigten Reorganisation, bei der die Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure zu einer neuen "ONE Tech"-Einheit zusammengeführt werden sollen, keinen Rückfall in alte Konglomerat-Muster – sondern eine strategische Chance. „Siemens ist zunehmend reich an Katalysatoren", schreiben die Analysten.

    Konkret identifiziert Bernstein mehrere Treiber für eine Neubewertung der Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten.

    1. Die Ausgliederung der Medizintechnik-Tochter Healthineers nimmt Fahrt auf. Die Hauptversammlung soll im Februar 2027 über die formale Entkonsolidierung abstimmen, doch bereits zur Quartalspräsentation Mitte Mai könnte das Segment als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen werden – ein bilanztechnischer Schritt, der den Kernwert von Siemens klarer sichtbar machen würde.

    2. Deutlich größere Aktienrückkäufe. Das laufende Programm über sechs Milliarden Euro ist zu über 90 Prozent abgeschlossen und dürfte noch im Mai enden. Für das Folgeprogramm halten die Analysten ein Volumen von mindestens zehn Milliarden Euro für realistisch – gestützt durch erwartete Mittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft sowie mögliche Teilverkäufe von Beteiligungen an Siemens Energy und Healthineers.

    3. Der für das zweite Halbjahr erwartete Kapitalmarkttag dürfte neue Mittelfristziele bringen – möglicherweise mit spürbar höheren Margenansprüchen für das Softwaregeschäft, das bislang hinter dem Niveau reiner Softwarekonzerne zurückbleibt.

    Sollte Siemens seinen Wandel konsequent umsetzen, würden sich die Münchener von einem schwerfälligen Mischkonzern alter Prägung zu einem echten Tech-Konzern mausern, fokussiert auf Automatisierung und Elektrifizierung. Die nächste Bewährungsprobe wartet schon bald: Am 13. Mai legt Siemens Quartalszahlen vor.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 253,9EUR auf Tradegate (27. April 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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