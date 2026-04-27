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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Commerzbank erholt dank Kaufempfehlung der BofA

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA Kaufempfehlung lässt Kurs der Commerzbank steigen
    • Analysten sehen 21 Prozent Kurspotenzial bis 42 Euro
    • Unicredit Angebot gegen Commerzbank Eigenständigkeit
    AKTIE IM FOKUS 2 - Commerzbank erholt dank Kaufempfehlung der BofA
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: mehr Details, Kurs)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach viertägigen Kursverlusten hat eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) den Aktien der Commerzbank am Montag Erholung verschafft. Sie legten im ebenfalls stärkeren Leitindex Dax um überdurchschnittliche 2,1 Prozent auf 34,65 Euro zu. Dabei setzten sie sich auch wieder deutlicher von der 100-Tage-Durchschnittslinie ab, die den längerfristigen Trend signalisiert und aktuell bei knapp 34 Euro verläuft. Außerdem verringerten sie ihren bisherigen Jahresverlust auf 4,5 Prozent. Vor einer Woche noch hatten sie bei knapp unter 37 Euro den höchsten Stand seit August 2025 erreicht.

    Die BofA-Analysten um Tarik El Mejjad begründeten ihr neues "Buy"-Votum mit der Attraktivität der Papiere, auch unabhängig von einer möglichen Übernahme durch die Unicredit . Dabei verwiesen sie auf das überdurchschnittliche Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von mehr als 20 Prozent, bezogen auf einen 5-Jahreszeitraum und auch Ausschüttungen an die Aktionäre von mehr als 30 Prozent des Börsenwertes in den nächsten drei, beziehungsweise 60 Prozent in fünf Jahren. Entsprechend erhöhten sie ihr Kursziel von 37 auf 42 Euro, womit sie ein Potenzial von 21 Prozent sehen. Ihre Bewertung der Aktie berücksichtigt nicht, ob das Übernahmeangebot erfolgreich sein wird.

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    Am 5. Mai werde die Unicredit den Commerzbank-Aktionären ihr öffentliches Übernahmeangebot vorlegen, während die Commerzbank in Kürze einen aktualisierten Plan für 2030 vorstellen werde. Damit wollten die Deutschen ihre Aktionäre davon überzeugen, dass es besser sei, eigenständig zu bleiben, schrieben die BofA-Experten. In beiden Ansätzen sehen sie "strategische Logik".

    Die im April vorgestellte Unicredit-Strategie "Commerzbank Unlocked" stelle eine klare Abkehr von der "Momentum"-Strategie der Commerzbank dar, heißt es. Und sie sei angesichts der nachweislichen Erfolgsbilanz der Italiener mit ihrer eigenen "Unicredit Unlocked"-Strategie und der Restrukturierung der HVB glaubwürdig. "Das Ziel ist eine tiefgreifende Transformation mit begrenztem Wachstum in der ersten Phase durch Schuldenabbau, den Ausstieg aus dem internationalen Geschäft und erhebliche Kosten- und Kapitaleffizienzgewinne."

    Die "Momentum"-Strategie der Commerzbank ziele unterdessen auf die Eigenständigkeit des Finanzinstituts. Im Zuge einer Version 2.0 dürfte die Bank laut den BofA-Experten wohl ihre Ziele für die Profitabilität anheben und neue Ambitionen für 2030 präsentieren. Sie rechnen in diesem Zusammenhang auch mit weiteren Restrukturierungen und dadurch steigenden, und auch schnelleren Ausschüttungen.

    Dabei erwarten sie eher Dividenden als Aktienrückkäufe, "da wir die Attraktivität von Aktienrückkäufen angesichts der aktuellen Bewertungen als geringer einschätzen", wie sie schrieben. Zudem gehen die Analysten davon aus, dass Restrukturierungsaufwendungen in der Ausschüttungsquote nicht berücksichtigt sind, was zu Ausschüttungen von jeweils rund 110 Prozent auf Basis der ausgewiesenen Gewinne in den Jahren 2026 und 2027 führen dürfte./ck/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 24.344 auf Ariva Indikation (27. April 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 39,17 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -1,93 %/+24,03 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der UniCredit-Übernahmefantasie auf die Commerzbank-Kursentwicklung und Bewertung. Diskutiert werden die BaFin-Anordnung gegen unsachliche Unicredit-Werbung und der Verdacht, diese solle den Kurs drücken, Transparenzfragen zu Meldepflichten/Derivaten, geplanter Stellenabbau und Kostenstruktur (bessere Cost-to-Income der UniCredit) sowie die starke Kursfantasie (ca. €33–36 vs. früher ~€20) und die damit verbundene Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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