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    Linke will gegen Gesundheitsreform auf die Straße gehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Linke demonstriert vor Kanzleramt gegen Reform
    • Warken-Pläne schieben Kosten auf die Menschen
    • Kabinett plant Reform mit Einsparungen von 20 Mrd
    Linke will gegen Gesundheitsreform auf die Straße gehen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke will am Mittwoch vor dem Kanzleramt gegen die geplante Gesundheitsreform und andere Vorhaben der schwarz-roten Koalition demonstrieren. Womöglich müsse man auf die Straße gehen, um die Regierung unter Druck zu setzen, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner in Berlin.

    Bei den Reformplänen von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) für die gesetzliche Krankenversicherung würden Kosten auf die Menschen abgewälzt, sagte Schwerdtner. Auch am 1. Mai solle dagegen protestiert werden. "Weil wir nicht zulassen werden, dass dieser Sozialstaat mit der Kettensäge attackiert wird", sagte sie.

    Im Kanzleramt tagt am Mittwoch das Kabinett. Die Ministerinnen und Minister werden voraussichtlich die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg bringen. Gesundheitsministerin Warken plant Einsparungen von rund 20 Milliarden Euro./vsr/DP/jha





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