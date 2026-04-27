Börsen Update Europa - 27.04. - ATX stark +3,96 %

Der MDAX steht bei 30.588,49 PKT und gewinnt bisher +0,55 %. Top-Werte: Nordex +9,78 %, Schaeffler +3,30 %, Salzgitter +2,59 % Flop-Werte: AIXTRON -1,69 %, Talanx -1,51 %, Redcare Pharmacy -1,36 %

Der DAX bewegt sich bei 24.318,92 PKT und steigt um +0,28 %. Top-Werte: Siemens +3,95 %, Infineon Technologies +2,25 %, RWE +1,67 % Flop-Werte: Merck -2,14 %, Hannover Rueck -1,68 %, Siemens Energy -1,18 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (13:58:57) bei 3.698,99 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Nordex +9,78 %, Infineon Technologies +2,25 %, Kontron +2,16 %

Flop-Werte: AIXTRON -1,69 %, IONOS Group -0,98 %, Nemetschek -0,93 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.924,83 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: Siemens +3,95 %, Infineon Technologies +2,25 %, SAFRAN +1,80 %

Flop-Werte: Sanofi -1,71 %, Prosus Registered (N) -1,28 %, Siemens Energy -1,18 %

Der ATX bewegt sich bei 5.794,47 PKT und steigt um +3,96 %.

Top-Werte: Wienerberger +2,13 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,03 %, BAWAG Group +1,47 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,50 %, Lenzing -0,64 %, STRABAG -0,58 %

Der SMI steht bei 13.196,79 PKT und verliert bisher -0,28 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,66 %, UBS Group +1,37 %, Alcon +0,79 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,27 %, Nestle -0,90 %, Swisscom -0,79 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.208,88 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: Renault +2,72 %, SAFRAN +1,80 %, Eurofins Scientific +1,58 %

Flop-Werte: ORANGE -1,88 %, Sanofi -1,71 %, DANONE -1,08 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.113,91 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,47 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,40 %, SSAB Registered (A) +1,40 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,53 %, Telia Company -1,46 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,14 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.590,00 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +3,41 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,57 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,00 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -0,10 %, Piraeus Port Authority +0,06 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,14 %