Deutlicher Kurssprung bei der mutares Aktie - 27.04.2026

Die mutares Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,14 % auf 24,500€. Damit gewinnt die Aktie +0,975 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die mutares Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,500€, mit einem Plus von +4,14 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die mutares Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,51 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um -6,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,11 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von mutares -18,61 % verloren.

Während mutares heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,35 %.

mutares Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,00 % 1 Monat -22,11 % 3 Monate -26,51 % 1 Jahr -31,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie

Stand: 27.04.2026, 14:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung, Dividende und Bewertung von Mutares. Die Diskussion dreht sich um eine Dividende von 2 €, Absicherung bis zur Ausschüttung und einen potenziellen Großexit (NEM Energy Group oder Efacec/Magirus). Kritisch wird die Transparenz der Exit-Summen und Laumann-Kommentare hinterfragt. Zudem wird die Exit-Pipeline bewertet, inklusive Magirus-Aufträge und Amaneos-Exit-Sorgen.

Informationen zur mutares Aktie

Es gibt 22 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 549,40 Mio.EUR € wert.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 27.04.2026 / 10:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 27.04.2026 / 10:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 27.04.2026 / 08:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

3i Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %.

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Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.