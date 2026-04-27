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Deutlicher Kurssprung bei der mutares Aktie - 27.04.2026
Am 27.04.2026 ist die mutares Aktie, bisher, um +4,14 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der mutares Aktie.
Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.
Wie hat sich die mutares-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die mutares Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,14 % auf 24,500€. Damit gewinnt die Aktie +0,975 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die mutares Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,500€, mit einem Plus von +4,14 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die mutares Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,51 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um -6,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,11 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von mutares -18,61 % verloren.
Während mutares heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,35 %.
mutares Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,00 %
|1 Monat
|-22,11 %
|3 Monate
|-26,51 %
|1 Jahr
|-31,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur mutares Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung, Dividende und Bewertung von Mutares. Die Diskussion dreht sich um eine Dividende von 2 €, Absicherung bis zur Ausschüttung und einen potenziellen Großexit (NEM Energy Group oder Efacec/Magirus). Kritisch wird die Transparenz der Exit-Summen und Laumann-Kommentare hinterfragt. Zudem wird die Exit-Pipeline bewertet, inklusive Magirus-Aufträge und Amaneos-Exit-Sorgen.
Zur mutares Diskussion
Informationen zur mutares Aktie
Es gibt 22 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 549,40 Mio.EUR € wert.
Mutares SE & Co. KGaA: Julia Friedrich, Purchase of shares through the exercise of subscription rights
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 27.04.2026 / 10:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …
Mutares SE & Co. KGaA: Julia Friedrich, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 27.04.2026 / 10:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …
Mutares SE & Co. KGaA: Mark Friedrich, Purchase of shares through the exercise of subscription rights
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 27.04.2026 / 08:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
3i Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %.
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Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur mutares Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.