🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTraction Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Traction Uranium
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Traction Uranium kündigt für das Frühjahr geplante Explorationsarbeiten auf dem Projekt Aurora im Südosten des Athabasca-Beckens an

    Traction Uranium kündigt für das Frühjahr geplante Explorationsarbeiten auf dem Projekt Aurora im Südosten des Athabasca-Beckens an
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Fortschrittliche geophysikalische Messungen nehmen das Potenzial für oberflächennahe Uranvorkommen auf 17 km Streichlänge in einem bewährten Korridor im Athabasca-Becken ins Visier

     

    27. April 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich, sein für das Frühjahr geplantes Explorationsprogramm auf dem Projekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben. Das Unternehmen beabsichtigt, hier eine radiometrische Flugvermessung über dem Projektgelände zu absolvieren. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp., dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist. Aurora erstreckt sich über eine aussichtsreiche Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens und befindet sich etwa 16 Kilometer östlich der Uranmühle und ehemals aktiven Mine Key Lake, in einem Gebiet, in dem historische Explorationsarbeiten die geringe Mächtigkeit bzw. das Fehlen der Sandsteindeckschicht an bestimmten Stellen aufgezeigt haben. Nach Ansicht des Unternehmens stützen diese Eigenschaften das Potenzial für Uranentdeckungen in Oberflächennähe und verleihen Aurora strategische Bedeutung als Explorationsprojekt, das sich in der Nähe bestehender regionaler Infrastruktur befindet.

     

    Ziel der Vermessung ist es, das gesamte Projekt auf radioaktive Anomalien zu erproben und die Priorisierung bestehender Ziele zu unterstützen. Zugleich soll sie auch zusätzliche Gebiete für Anschlussarbeiten aufzeigen. Anhand der Ergebnisse des Flugvermessungsprogramms soll der Explorationsschwerpunkt des Unternehmens für den Rest der Feldsaison 2026 genauer definiert werden, einschließlich Bestätigungsarbeiten am Boden und anderer potenzieller Folgearbeiten. Dieses Programm baut auf den vorherigen Explorationsarbeiten auf, die bei Aurora absolviert wurden, darunter VTEM-Flugvermessungen (Versatile Time Domain Electromagnetic Survey), Falcon Gravity-Gradiometer-Vermessungen, Fernerkundungen und ein anschließendes Bodengasprogramm. Zusammen haben diese Datensätze zur Ermittlung von Zielen auf dem gesamten Projektgebiet beigetragen und dienen der Ausrichtung der nächsten Phase der systematischen Exploration, die darauf ausgerichtet ist, oberflächennahe Uranziele zu identifizieren, deren Eigenschaften eine künftige Bewertung für einen Tagebau unterstützen könnten.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Traction Uranium kündigt für das Frühjahr geplante Explorationsarbeiten auf dem Projekt Aurora im Südosten des Athabasca-Beckens an Fortschrittliche geophysikalische Messungen nehmen das Potenzial für oberflächennahe Uranvorkommen auf 17 km Streichlänge in einem bewährten Korridor im Athabasca-Becken ins Visier 27. April 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     