Traction Uranium kündigt für das Frühjahr geplante Explorationsarbeiten auf dem Projekt Aurora im Südosten des Athabasca-Beckens an

27. April 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich, sein für das Frühjahr geplantes Explorationsprogramm auf dem Projekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben. Das Unternehmen beabsichtigt, hier eine radiometrische Flugvermessung über dem Projektgelände zu absolvieren. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp., dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist. Aurora erstreckt sich über eine aussichtsreiche Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens und befindet sich etwa 16 Kilometer östlich der Uranmühle und ehemals aktiven Mine Key Lake, in einem Gebiet, in dem historische Explorationsarbeiten die geringe Mächtigkeit bzw. das Fehlen der Sandsteindeckschicht an bestimmten Stellen aufgezeigt haben. Nach Ansicht des Unternehmens stützen diese Eigenschaften das Potenzial für Uranentdeckungen in Oberflächennähe und verleihen Aurora strategische Bedeutung als Explorationsprojekt, das sich in der Nähe bestehender regionaler Infrastruktur befindet.

Ziel der Vermessung ist es, das gesamte Projekt auf radioaktive Anomalien zu erproben und die Priorisierung bestehender Ziele zu unterstützen. Zugleich soll sie auch zusätzliche Gebiete für Anschlussarbeiten aufzeigen. Anhand der Ergebnisse des Flugvermessungsprogramms soll der Explorationsschwerpunkt des Unternehmens für den Rest der Feldsaison 2026 genauer definiert werden, einschließlich Bestätigungsarbeiten am Boden und anderer potenzieller Folgearbeiten. Dieses Programm baut auf den vorherigen Explorationsarbeiten auf, die bei Aurora absolviert wurden, darunter VTEM-Flugvermessungen (Versatile Time Domain Electromagnetic Survey), Falcon Gravity-Gradiometer-Vermessungen, Fernerkundungen und ein anschließendes Bodengasprogramm. Zusammen haben diese Datensätze zur Ermittlung von Zielen auf dem gesamten Projektgebiet beigetragen und dienen der Ausrichtung der nächsten Phase der systematischen Exploration, die darauf ausgerichtet ist, oberflächennahe Uranziele zu identifizieren, deren Eigenschaften eine künftige Bewertung für einen Tagebau unterstützen könnten.