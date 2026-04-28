Rheinmetall-Aktie startet Erholung: Strohfeuer oder Trendwende?

Mit einem Plus von rund 2,0 Prozent gehörte die Aktie des deutschen Rüstungsprimus Rheinmetall zum Wochenauftakt zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex DAX . Das Unternehmen profitierte vor allem von neuen Aufträgen sowie genaueren Zahlen zu den aktuellen Aufrüstungsbemühungen der Bundesrepublik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Rheinmetall-Aktie an der Index-Spitze? Das hatte in den vergangenen Wochen Seltenheitswert. Trotz geopolitischer Krisen befindet sich das Papier aktuell fest in der Hand der Bären – das beweist die gegenüber dem Jahresauftakt schwache Bilanz von -13,8 Prozent. Selbst im Jahresvergleich sind die Düsseldorfer inzwischen mit einem Minus von 2,9 Prozent zum Underperformer geworden.

Beginnende Trendwende oder kurzes Strohfeuer?

Dass sich die Aktie ausgerechnet in einem sonst unauffälligen Gesamtmarktumfeld zurückgemeldet hat, nährt unter Anlegerinnen und Anlegern die Hoffnung auf eine andauernde Gegenbewegung sowie eine Trendwende. Doch wie groß sind die Chancen hierauf aktuell tatsächlich einzuschätzen?

Die Aktie ist unverändert fest in der Hand der Bären

Übergeordnet befindet sich die Rheinmetall-Aktie in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf die vergangenen 12 Monate ist die Lage jedoch deutlich kritischer einzuschätzen. Hier liegt nach einer längeren Seitwärtskonsolidierung und einer SKS-Formation ein Abwärtstrend vor.

Dieser ist inzwischen umso brisanter, als dass die Aktie sowohl unterhalb der (nicht eingezeichneten) 200-Tage-Linie (bei rund 1.700 Euro) sowie der 50-Tage-Linie bei 1.552,80 Euro notiert. Beide Trendlinien befinden sich außerdem in Abwärtsbewegungen. Das zeigt an, dass hier auf höheren Zeitebenen eine Trendwende zur Unterseite nicht nur angelaufen, sondern bereits vollzogen ist.

Die schwachen technischen Indikatoren RSI und MACD, welche den Abwärtstrend der Aktie mit eigenen Abwärtsbewegungen begleitet haben, bestätigen diese Einschätzung. Dass der Trendstärkeindikator MACD dabei unter seiner (roten) Signallinie notiert, zeigt außerdem einen beschleunigten Abwärtstrend der Aktie an, die mit Blick auf den RSI aber zumindest kurzfristig überverkaufte Niveaus erreicht hat.

Für ein Kaufsignal sind deutlich höhere Kurse nötig

Viel hat der Anstieg zum Wochenauftakt also noch nicht erreicht. Bislang ist die Gegenbewegung als korrektiv einzuschätzen. Daran würde selbst ein Anstieg bis 1.500 Euro noch nichts ändern, da die Aktie hier noch immer innerhalb des aktuell das Kursgeschehen bestimmenden Trendkanals handeln würde. Erst oberhalb von 1.500/50 Euro würde sich das Chartbild aufhellen, da mit dem Ausbruch aus dem Trendkanal sowie dem Überwinden der 50-Tage-Linie erste prozyklische Kaufsignale vorlägen.

Während die schwachen technischen Indikatoren gegenwärtig gegen einen solchen Anstieg sprechen, liefert der überkaufte RSI ein Argument für einen Rebound in diesen Bereich. Außerdem liegen im MACD bereits seit einiger Zeit bullishe Divergenzen vor. Das spricht dafür, dass hier durchaus das Potenzial für eine Trendwende gegeben ist – vorzugsweise jedoch nach einer längeren Bodenbildung, um die bullishen Divergenzen zu verstetigen und auch im RSI klarer herausarbeiten zu können.

Zur Unterseite sollte dagegen die Unterstützung im Bereich von 1.270 Euro auf keinen Fall unterschritten werden. Andernfalls würden Verluste bis 1.200 Euro und in Ermangelung weiterer Unterstützungen sogar bis 1.000 Euro drohen.

Fazit: Die Lage bleibt fragil – auch aufgrund der hohen Bewertung

Die Erholung der Rheinmetall-Aktie zum Wochenauftakt stellt aus technischer Perspektive einen Hoffnungsschimmer dar – mehr aber auch nicht. Das schwer angeschlagene Chartbild benötigt für nachhaltige Entspannung deutlich größere Fortschritte – allen voran ein Anstieg und Ausbruch über den Bereich zwischen 1.500 und 1.550 Euro. Für einen solchen gibt es mit Ausnahme von bullishen Divergenzen im MACD aber noch kaum Anzeichen.

Aus fundamentaler Perspektive ist Rheinmetall unter den großen Rüstungskonzernen unverändert einer der am höchsten bewerteten. Das KGVe 2026 liegt bei 36,6 und damit deutlich über dem Gewinnvielfachen vergleichbar wachstumsstarker Konkurrenten wie General Dynamics (19,2), Lockheed Martin (17,2) oder RTX (25,4).

Auch mit Blick auf diese Bewertungsunterschiede würde die Aktie von einer gemächlich, aber umso nachhaltiger verlaufenden Bodenbildung profitieren. Anlegerinnen und Anleger sollten daher weiterhin viel Geduld mitbringen und sich, bis es so weit ist, lieber anderweitig orientieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion