ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für ArcelorMittal auf 44 Euro - 'Underweight'
- JPMorgan erhöht Kursziel ArcelorMittal auf 44 Euro
- Einstufung bleibt auf Underweight trotz Kursziel
- Nahostkrieg erhöht Nachfrageunsicherheit im Stahlsektor
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 40 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Stahlkonzern stecke im Zwiespalt zwischen günstigem EU-Protektionismus und den Nachfragerisiken im Zuge des Nahost-Kriegs, schrieb Dominic O'Kane am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal am 30. April. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 1,67 Milliarden US-Dollar, minimal über dem Konsens. Der Konsens sei seit Anfang März um 6 Prozent gesunken. Für das zweite Quartal liegt O'Kane 10 Prozent unter dem aktuellen Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 50,94 auf Tradegate (27. April 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,53 %.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 39,06 Mrd..
ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -14,68 %/+23,02 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 44 Euro