JPMorgan hebt Ziel für ArcelorMittal auf 44 Euro - 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 50,94 auf Tradegate (27. April 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um -3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,53 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 39,06 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -14,68 %/+23,02 % bedeutet.