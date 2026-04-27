🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Block ernennt Steve Chung zum CEO, um die institutionelle Expansion am Schnittpunkt von Krypto, Finanzen und KI zu beschleunigen

    Der erfahrene Medienunternehmer kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zur führenden Nachrichten-, Forschungs-, Daten- und Informationsplattform für digitale Vermögenswerte; Larry Cermak bleibt President und konzentriert sich auf Forschung und Produkte

    NEW YORK, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- The Block, ein führender Anbieter von Krypto-Nachrichten, Recherchen und Daten, gab heute die Ernennung von Steve Chung, einem erfahrenen Medien- und Technologiemanager, zum Chief Executive Officer bekannt. Chung tritt die Nachfolge von Larry Cermak an, der weiterhin als President für die Bereiche Forschung, Daten und Produkte zuständig sein wird.

    The Block is the leading information services brand in the digital asset space. Our expertise across research, news and data is unmatched and delivers objective and nuanced insight into how this emerging industry intersects with technology, government, and financial markets. Quite simply, we empower smart decisions for those who invest in, work with, or are interested in learning about digital assets.

    Chung kommt an einem kritischen Wendepunkt für digitale Vermögenswerte zum Unternehmen, da Kryptomärkte zunehmend mit der traditionellen Finanzinfrastruktur konvergieren und die institutionelle Beteiligung weiter zunimmt. Gleichzeitig verändert künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Informationen erstellt, verbreitet und konsumiert werden. The Block positioniert sich als zentrale Informationsplattform für institutionelle Anleger, Marktteilnehmer und politische Entscheidungsträger, die in dieser sich entwickelnden Landschaft tätig sind.

    Chung begann seine Karriere bei Goldman Sachs in New York und hat seitdem globale Medien- und Technologieplattformen in den USA und Asien aufgebaut und skaliert. Zuvor war er als Chief Growth Officer bei Fox Corporation, als Chief Digital Officer bei Fox TV Stations und als CEO von CJ ENM America tätig. Zuletzt war er Chief Operating Officer bei Azuki, einem führenden NFT-Unternehmen. Seine Erfahrung und sein Hintergrund in den Bereichen Kapitalmärkte, globale Medien und Kryptowährungen versetzt ihn in die Lage, die nächste Phase von The Block zu leiten, in der diese Bereiche zusammenwachsen.

    „Die nächste Generation von Marktführern im Bereich der Informationsdienste wird sich durch Vertrauen, proprietäre Daten und direkte Beziehungen zu institutionellen Zielgruppen auszeichnen", so Chung. „The Block hat in allen drei Bereichen eine starke Grundlage geschaffen. Der Fokus liegt nun darauf, diese zu einer global relevanten Plattform für Investoren und Entscheidungsträger im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen und dabei KI einzusetzen, um die Tiefe, Geschwindigkeit und den Nutzen unserer Erkenntnisse zu verbessern."

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    The Block ernennt Steve Chung zum CEO, um die institutionelle Expansion am Schnittpunkt von Krypto, Finanzen und KI zu beschleunigen Der erfahrene Medienunternehmer kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zur führenden Nachrichten-, Forschungs-, Daten- und Informationsplattform für digitale Vermögenswerte; Larry Cermak bleibt President und konzentriert sich auf Forschung und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     