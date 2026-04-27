The Block ernennt Steve Chung zum CEO, um die institutionelle Expansion am Schnittpunkt von Krypto, Finanzen und KI zu beschleunigen

NEW YORK, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- The Block , ein führender Anbieter von Krypto-Nachrichten, Recherchen und Daten, gab heute die Ernennung von Steve Chung, einem erfahrenen Medien- und Technologiemanager, zum Chief Executive Officer bekannt. Chung tritt die Nachfolge von Larry Cermak an, der weiterhin als President für die Bereiche Forschung, Daten und Produkte zuständig sein wird.

Der erfahrene Medienunternehmer kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zur führenden Nachrichten-, Forschungs-, Daten- und Informationsplattform für digitale Vermögenswerte; Larry Cermak bleibt President und konzentriert sich auf Forschung und Produkte

Chung kommt an einem kritischen Wendepunkt für digitale Vermögenswerte zum Unternehmen, da Kryptomärkte zunehmend mit der traditionellen Finanzinfrastruktur konvergieren und die institutionelle Beteiligung weiter zunimmt. Gleichzeitig verändert künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie Informationen erstellt, verbreitet und konsumiert werden. The Block positioniert sich als zentrale Informationsplattform für institutionelle Anleger, Marktteilnehmer und politische Entscheidungsträger, die in dieser sich entwickelnden Landschaft tätig sind.

Chung begann seine Karriere bei Goldman Sachs in New York und hat seitdem globale Medien- und Technologieplattformen in den USA und Asien aufgebaut und skaliert. Zuvor war er als Chief Growth Officer bei Fox Corporation, als Chief Digital Officer bei Fox TV Stations und als CEO von CJ ENM America tätig. Zuletzt war er Chief Operating Officer bei Azuki, einem führenden NFT-Unternehmen. Seine Erfahrung und sein Hintergrund in den Bereichen Kapitalmärkte, globale Medien und Kryptowährungen versetzt ihn in die Lage, die nächste Phase von The Block zu leiten, in der diese Bereiche zusammenwachsen.

„Die nächste Generation von Marktführern im Bereich der Informationsdienste wird sich durch Vertrauen, proprietäre Daten und direkte Beziehungen zu institutionellen Zielgruppen auszeichnen", so Chung. „The Block hat in allen drei Bereichen eine starke Grundlage geschaffen. Der Fokus liegt nun darauf, diese zu einer global relevanten Plattform für Investoren und Entscheidungsträger im Bereich digitaler Vermögenswerte auszubauen und dabei KI einzusetzen, um die Tiefe, Geschwindigkeit und den Nutzen unserer Erkenntnisse zu verbessern."