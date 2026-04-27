RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 400,00 $ , was eine Steigerung von +16,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktien mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brad Erickson zog am Montag ein erstes Branchenfazit von den bisher aus dem US-Internetbereich bekannten Quartalszahlen. Er sprach von vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen - abhängig davon, ob Unternehmen von dem KI-Megatrend profitieren oder nicht. Die Tech-Riesen Meta , Alphabet und Amazon gehörten zu den resistenteren Unternehmen der Branche, noch ergänzt um Airbnb , Carvana, Doordash , Zillow Group und Uber ./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.