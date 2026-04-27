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    RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'

    RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brad Erickson zog am Montag ein erstes Branchenfazit von den bisher aus dem US-Internetbereich bekannten Quartalszahlen. Er sprach von vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen - abhängig davon, ob Unternehmen von dem KI-Megatrend profitieren oder nicht. Die Tech-Riesen Meta , Alphabet und Amazon gehörten zu den resistenteren Unternehmen der Branche, noch ergänzt um Airbnb , Carvana, Doordash , Zillow Group und Uber ./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Brad Erickson
    Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 300
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00$, was eine Steigerung von +14,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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