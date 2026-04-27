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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Siemens steigen weiter - Rekordhoch wieder im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens-Aktien klettern Spitze 255,65 Euro
    • Analyst hebt Kursziel auf 300 Euro sieht Potenzial
    • De-Konsolidierung Healthineers beseitigt Überhang
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Siemens steigen weiter - Rekordhoch wieder im Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs, Experten und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Siemens-Aktien haben am Montagnachmittag ihre Klettertour fortgesetzt und den Dax mit einem Plus von zeitweise mehr 5 Prozent angeführt. Mit in der Spitze 255,65 Euro versuchen die Papiere von Siemens die Kurslücke von Mitte Februar zu schließen, die entstanden war, nachdem sie kurz nach ihrem Rekordhoch bei fast 276 Euro wieder zurückgefallen waren. Dem am Montag um 1 Prozent höher notierenden deutschen Leitindex waren die schwer gewichteten Siemens-Titel am Nachmittag eine Stütze.

    Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research hatte sein Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb er. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt und sieht Siemens in den kommenden Monaten vor einer Neubewertung. Auch sieht er Spielräume für mehr Aktienrückkäufe.

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    Die Siemens-Aktien haben mit dem aktuellen Kursgewinn seit Jahresanfang ein Plus von 6,7 Prozent eingefahren. Bei Konkurrenten wie Schneider Electric und Legrand aus Frankreich beläuft sich der Zuwachs jeweils auf etwa ein Fünftel, ABB aus der Schweiz haben bislang ein Drittel gewonnen.

    Analyst Leslie ist nun zuversichtlicher, dass Siemens die Bewertungslücken zu den Wettbewerbern schließen kann. Siemens werde künftig schlanker sein und qualitativ wertvoller dank einer führenden Stellung in den Bereichen Automation und Elektrifizierung. Mit der De-Konsolidierung von Healthineers sollte ferner ein entscheidender Aktienüberhang wegfallen und weiteres Neubewertungspotenzial ermöglichen. Die Chance auf einen Kapitalmarkttag in diesem Jahr sieht der Experte steigen, auf dem Siemens die Ziele für Smart Infrastructure und Digital Industries zusammengefasst unter einer neuen Siemens "One Tech" neu definieren könnte - für Leslie ein Kurstreiber./ajx/la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 84,63 auf Lang & Schwarz (27. April 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +5,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 200,40 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -12,11 %/+19,86 % bedeutet.




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