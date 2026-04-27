🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berlin und London arbeiten bei seltenen Erden zusammen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und Großbritannien sichern seltene Erden
    • Strategische Reserven zur Sicherung der Versorgung
    • Gemeinsame KI-Initiativen und paneuropäische Kooperation
    Berlin und London arbeiten bei seltenen Erden zusammen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Gemeinsam wollen Deutschland und Großbritannien begehrte seltene Erden sichern und Reserven aufbauen. "Seltene Erden bilden das Fundament eines Großteils der wirtschaftlichen Sicherheit, die wir benötigen", sagte der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Sie untermauern viele der künftigen wirtschaftlichen Wachstumssektoren - sei es im Technologiebereich, etwa bei den Mobiltelefonen, die wir nutzen, sei es bei medizinischen Geräten oder auch bei gesellschaftlich wichtigen Produkten aller Art."

    Kyle und seine deutsche Kollegin Katherina Reiche (CDU) wollten auf dem deutsch-britischen Wirtschaftsgipfel eine Strategievereinbarung unterzeichnen. Seltene Erden stecken in allerlei täglichen Gebrauchsgegenständen wie Smartphones, Laptops und Fernsehern. Zudem werden sie für E-Auto-Batterien, Künstliche Intelligenz und auch moderne Waffensysteme benötigt. Marktführer China hatte im April 2025 im Handelsstreit mit den USA sieben seltene Erden und daraus verfertige Magneten mit Exportkontrollen belegt und Europa damit seine Abhängigkeit aufgezeigt.

    Ziel: Strategische Reserven aufbauen

    Sowohl Großbritannien als auch Deutschland würden seltene Erden fördern, wenn auch bei weitem nicht in den Mengen wie China, sagte Kyle. "Was man bei China und anderen Nationen beobachten konnte, ist vor allem das Bestreben, sich diese Rohstoffe zu sichern und entsprechende Reserven aufzubauen." Die neue Erklärung beinhalte konkrete Zusagen bei der Exploration und lege Handlungsschritte fest, um die Versorgungssicherheit beider Länder zu festigen.

    "Meiner Ansicht nach ist es für unsere beiden Länder - ganz logisch betrachtet - genau der richtige Schritt, gemeinsam zu prüfen, wie wir unsere jeweiligen Ansätze aufeinander abstimmen können", sagte Kyle. "Wir können das Fundament für langfristige Widerstandsfähigkeit legen und diesen Ansatz selbstverständlich auch auf weitere Partnerschaften übertragen."

    Der deutsch-britische Wirtschaftsgipfel baut auf dem im Juli 2025 unterschriebenen Kensington-Vertrag beider Staaten auf, mit dem schrittweise eine vertiefte Zusammenarbeit in Verteidigung, Sicherheit, Wirtschaft, Gesundheit und Kultur vereinbart wurde.

    "Paneuropäischer Megakonzern ist möglich"

    Auch bei Künstlicher Intelligenz wollen beide Länder enger zusammenarbeiten. So schließt sich Großbritannien der EU AI Champions Initiative an, die Großkonzerne und Tech-Start-ups zusammenbringt.

    Es sei unwahrscheinlich, dass ein europäisches Land einen Megakonzern mit Billionenumsatz hervorbringe wie die USA, sagte Kyle. "Wenn wir aber einen paneuropäischen Ansatz dafür entwickeln, wie wir Innovation und Kommerzialisierung in diesem Maßstab unterstützen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir dies bewältigen können." Dies ließe sich innerhalb eines verhältnismäßig kurzen Zeitraums realisieren. "Doch dieser Funke muss von gleichgesinnten Ländern ausgehen, die einen gemeinsamen Ehrgeiz teilen", sagte der Minister./mj/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Berlin und London arbeiten bei seltenen Erden zusammen Gemeinsam wollen Deutschland und Großbritannien begehrte seltene Erden sichern und Reserven aufbauen. "Seltene Erden bilden das Fundament eines Großteils der wirtschaftlichen Sicherheit, die wir benötigen", sagte der britische Wirtschaftsminister …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     