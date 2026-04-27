Geheimplan mit OpenAI? Qualcomm-Aktie springt um mehr als 10 %

Ein Analysten-Post auf X reicht, und Qualcomm gewinnt Milliarden an Börsenwert: OpenAI soll ein eigenes Smartphone entwickeln. Und das ausgerechnet mit dem Apple-Lieferanten.

Der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities bringt in einem Social-Media-Post ein spannendes Gerücht in Umlauf, und der Aktienmarkt reagiert prompt: Demnach entwickele OpenAI offenbar gemeinsam mit Qualcomm und dem taiwanischen Halbleiterhersteller MediaTek speziell auf Künstliche Intelligenz zugeschnittene Smartphone-Prozessoren. Laut Kuo, der in der Vergangenheit vor allem durch präzise Vorhersagen zu Apple-Produkten aufgefallen ist, sollen Spezifikationen und Zulieferer bis Ende 2026 oder Anfang 2027 feststehen. Die Massenfertigung sei für 2028 geplant. Als exklusiver Partner für System-Design und Produktion soll der chinesische Apple-Zulieferer Luxshare fungieren. Dessen Aktie sprang in Shenzhen zeitweise um 10 Prozent. Apple-Papiere gaben hingegen knapp zwei Prozent nach, da Anleger einen potenziellen Konkurrenten für das iPhone einpreisten. Qualcomm, Mediatek, Luxshare und OpenAI äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht.