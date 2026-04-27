Explosive Gerüchte
Geheimplan mit OpenAI? Qualcomm-Aktie springt um mehr als 10 %
Ein Analysten-Post auf X reicht, und Qualcomm gewinnt Milliarden an Börsenwert: OpenAI soll ein eigenes Smartphone entwickeln. Und das ausgerechnet mit dem Apple-Lieferanten.
- OpenAI entwickelt mit Qualcomm und MediaTek Prozessoren
- Luxshare als exklusiver Partner für Produktion
- Spezifikationen bis 2026/2027 und Massenfertigung 2028
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Der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities bringt in einem Social-Media-Post ein spannendes Gerücht in Umlauf, und der Aktienmarkt reagiert prompt: Demnach entwickele OpenAI offenbar gemeinsam mit Qualcomm und dem taiwanischen Halbleiterhersteller MediaTek speziell auf Künstliche Intelligenz zugeschnittene Smartphone-Prozessoren.
Laut Kuo, der in der Vergangenheit vor allem durch präzise Vorhersagen zu Apple-Produkten aufgefallen ist, sollen Spezifikationen und Zulieferer bis Ende 2026 oder Anfang 2027 feststehen. Die Massenfertigung sei für 2028 geplant. Als exklusiver Partner für System-Design und Produktion soll der chinesische Apple-Zulieferer Luxshare fungieren. Dessen Aktie sprang in Shenzhen zeitweise um 10 Prozent. Apple-Papiere gaben hingegen knapp zwei Prozent nach, da Anleger einen potenziellen Konkurrenten für das iPhone einpreisten. Qualcomm, Mediatek, Luxshare und OpenAI äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht.
Für Qualcomm kommt der Kursschub zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Das Unternehmen zählt in diesem Jahr trotz einer Erholung von einem zwischenzeitlichen Tief mit einem Minus von rund 13 Prozent zu den schwächsten Titeln im Philadelphia-Halbleiterindex – während der Index selbst seit Jahresbeginn knapp 50 Prozent zugelegt hat. Belastet haben Qualcomm unter anderem die Engpässe bei Speicherchips: Die hohe Nachfrage aus dem KI-Rechenzentrumsgeschäft treibt Preise und beschränkt Verfügbarkeit für Hersteller von Verbraucherelektronik. Am Mittwochabend legt das Unternehmen Quartalszahlen vor.
Ob OpenAI tatsächlich ein Smartphone auf den Markt bringen will, ist jedoch alles andere als gesichert. Konzernchef Sam Altman hatte intern betont, das geplante Gerät solle kein Smartphone sein, sondern ein "drittes Kerngerät" neben Handy und Laptop. Medienberichte deuteten zuletzt in dieselbe Richtung. Der KI-Pionier hat zudem im vergangenen Jahr für 6,5 Milliarden US-Dollar das Startup des Apple-Designers Jony Ive übernommen, um sein Engagement bei Verbrauchergeräten voranzutreiben.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion