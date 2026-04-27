🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDomino's Pizza AktievorwärtsNachrichten zu Domino's Pizza

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Domino's Pizza Aktie sinkt rapide - -6,86 % - 27.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Domino's Pizza Aktie bisher Verluste von -6,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Domino's Pizza Aktie.

    Besonders beachtet! - Domino's Pizza Aktie sinkt rapide - -6,86 % - 27.04.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Domino’s Pizza ist eine globale Pizzakette mit Fokus auf Lieferung und Take-away. Hauptprodukte: Pizza, Beilagen, Desserts, Getränke. Starke Marktstellung v. a. in den USA, hohes Filialnetz, Franchise-Modell. Wichtige Konkurrenten: Pizza Hut, Papa John’s, lokale Ketten und Lieferplattformen. USP: starke Marke, effiziente Lieferlogistik, eigene Bestell-Apps und Tech-Fokus.

    Domino's Pizza Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.04.2026

    Die Domino's Pizza Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,86 % auf 292,00. Damit verliert die Aktie -21,50  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.750,00€
    Basispreis
    4,89
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.583,54€
    Basispreis
    4,89
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Domino's Pizza Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -16,47 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Domino's Pizza Aktie damit um -8,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,49 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Domino's Pizza -18,31 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

    Domino's Pizza Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,37 %
    1 Monat -7,49 %
    3 Monate -16,47 %
    1 Jahr -32,47 %
    Stand: 27.04.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Domino's Pizza Aktie

    Es gibt 34 Mio. Domino's Pizza Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,79 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Domino's Pizza

    Yum Brands, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %.

    Domino's Pizza Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Domino's Pizza Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Domino's Pizza Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Domino's Pizza

    -10,19 %
    -10,79 %
    -10,22 %
    -19,41 %
    -34,09 %
    +1,73 %
    -5,85 %
    +165,96 %
    +2.435,97 %
    ISIN:US25754A2015WKN:A0B6VQ
    Domino's Pizza direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Domino's Pizza Aktie sinkt rapide - -6,86 % - 27.04.2026 Am heutigen Handelstag muss die Domino's Pizza Aktie bisher Verluste von -6,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Domino's Pizza Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     