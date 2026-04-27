Domino's Pizza Aktie sinkt rapide - -6,86 % - 27.04.2026

Die Domino's Pizza Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,86 % auf 292,00€. Damit verliert die Aktie -21,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Domino’s Pizza ist eine globale Pizzakette mit Fokus auf Lieferung und Take-away. Hauptprodukte: Pizza, Beilagen, Desserts, Getränke. Starke Marktstellung v. a. in den USA, hohes Filialnetz, Franchise-Modell. Wichtige Konkurrenten: Pizza Hut, Papa John’s, lokale Ketten und Lieferplattformen. USP: starke Marke, effiziente Lieferlogistik, eigene Bestell-Apps und Tech-Fokus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Domino's Pizza Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -16,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Domino's Pizza Aktie damit um -8,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,49 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Domino's Pizza -18,31 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Domino's Pizza Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,37 % 1 Monat -7,49 % 3 Monate -16,47 % 1 Jahr -32,47 %

Informationen zur Domino's Pizza Aktie

Stand: 27.04.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 34 Mio. Domino's Pizza Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,79 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Domino's Pizza

Yum Brands, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %.

Domino's Pizza Aktie jetzt kaufen?

Ob die Domino's Pizza Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Domino's Pizza Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.