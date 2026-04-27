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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom - Aktie mit schwachem Handelstag - 27.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Telekom Aktie bisher Verluste von -1,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom - Aktie mit schwachem Handelstag - 27.04.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.04.2026

    Die Deutsche Telekom Aktie ist bisher um -1,95 % auf 27,11 gefallen. Das sind -0,54  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,58 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Obwohl die Deutsche Telekom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,63 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Telekom einen Rückgang von -0,43 %.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,21 %
    1 Monat -15,64 %
    3 Monate +2,63 %
    1 Jahr -11,85 %
    Stand: 27.04.2026, 15:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die DTAG-Aktie: Der Kurs pendelt vorerst seitwärts; nach T-Mobile-US-Zahlen wird eine kurzfristige Reaktion erwartet. Das KGV gilt als günstig vs. Peers, Rücksetzer werden als Einstiegschance gesehen. Zudem wird die Fusion/Strategie mit T-Mobile US, Governance und Transatlantik-Synergien diskutiert. Technisch sind Tests der 200-Tage-Linie möglich; langfristig bleibt TMUS-Werttreiber relevant, Dividende stabil.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,78 %. ORANGE notiert im Minus, mit -2,18 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,51 %. Telefonica verliert -2,05 % Vodafone Group notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    -1,81 %
    -8,58 %
    -15,99 %
    +2,63 %
    -11,85 %
    +24,71 %
    +72,61 %
    +88,19 %
    +71,78 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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