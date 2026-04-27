Micron Technology Aktie steigt - 27.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Micron Technology. Mit einer Performance von +2,77 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +2,69 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 435,30€, mit einem Plus von +2,77 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Micron Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +30,35 %.

Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um +15,21 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +75,76 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,21 % 1 Monat +39,89 % 3 Monate +30,35 % 1 Jahr +530,87 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Stand: 27.04.2026, 15:03 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 492,43 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %. Western Digital notiert im Plus, mit +1,73 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,15 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.