Arm Holdings Aktie fällt auf 194,40€ - 27.04.2026

Die Arm Holdings Aktie ist bisher um -3,04 % auf 194,40€ gefallen. Das sind -6,10 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,44 %, geht es heute bei der Arm Holdings Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Arm Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +110,23 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +44,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arm Holdings einen Anstieg von +115,80 %.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +44,33 % 1 Monat +48,32 % 3 Monate +110,23 % 1 Jahr +103,70 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 27.04.2026, 15:03 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 208,15 Mrd. € wert.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.