Marvell Technology Aktie unter Verkaufsdruck - 27.04.2026

Die Marvell Technology Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,44 % auf 136,80€. Damit verliert die Aktie -3,42 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Marvell Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 136,80€, mit einem Minus von -2,44 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Marvell Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +98,79 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +10,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Marvell Technology auf +89,21 %.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,15 % 1 Monat +61,05 % 3 Monate +98,79 % 1 Jahr +167,37 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 27.04.2026, 15:03 Uhr

Es gibt 874 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,13 Mrd. € wert.

Die anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Rechenkapazitäten hat zu massiven Investitionen in Rechenzentren und die dafür notwendige Halbleiter-Infrastruktur geführt. Hyperscaler und Cloud-Anbieter bauen ihre KI-Kapazitäten kontinuierlich aus, was die gesamte Lieferkette von Chip-Herstellern, Zulieferern und Ausrüstern beflügelt.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.