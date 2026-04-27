Atlassian Registered (A) Aktie unter Verkaufsdruck - 27.04.2026

Die Atlassian Registered (A) Aktie ist bisher um -1,80 % auf 60,00€ gefallen. Das sind -1,10 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,53 %, geht es heute bei der Atlassian Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Atlassian Registered (A) insgesamt ein Minus von -47,87 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atlassian Registered (A) Aktie damit um +9,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,71 %. Im Jahr 2026 gab es für Atlassian Registered (A) bisher ein Minus von -55,77 %.

Atlassian Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,45 % 1 Monat +2,71 % 3 Monate -47,87 % 1 Jahr -69,39 %

Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

Stand: 27.04.2026, 15:03 Uhr

Es gibt 170 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,18 Mrd. € wert.

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Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.