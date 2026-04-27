Die Adyen Parts Sociales Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,38 % auf 961,60€. Damit verliert die Aktie -23,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,61 %, geht es heute bei der Adyen Parts Sociales Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Adyen Parts Sociales, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -29,94 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um +0,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Adyen Parts Sociales auf -28,10 %.

Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,32 % 1 Monat +11,03 % 3 Monate -29,94 % 1 Jahr -32,57 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Stand: 27.04.2026, 15:04 Uhr

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,34 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Adyen Parts Sociales

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,56 %. Worldline notiert im Minus, mit -0,77 %. PayPal verliert -0,84 %

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Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.