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    Besonders beachtet!

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    Adyen Parts Sociales Aktie fällt auf 961,60€ - 27.04.2026

    Am 27.04.2026 ist die Adyen Parts Sociales Aktie, bisher, um -2,38 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adyen Parts Sociales Aktie.

    Besonders beachtet! - Adyen Parts Sociales Aktie fällt auf 961,60€ - 27.04.2026
    Foto: Adyen

    Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

    Adyen Parts Sociales Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.04.2026

    Die Adyen Parts Sociales Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,38 % auf 961,60. Damit verliert die Aktie -23,40  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,61 %, geht es heute bei der Adyen Parts Sociales Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Adyen Parts Sociales, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -29,94 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um +0,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Adyen Parts Sociales auf -28,10 %.

    Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,32 %
    1 Monat +11,03 %
    3 Monate -29,94 %
    1 Jahr -32,57 %
    Stand: 27.04.2026, 15:04 Uhr

    Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,34 Mrd. € wert.

    UBS stuft Adyen auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktien des Zahlungsdienstleisters Adyen mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe hält die Übernahme von Talon.One für strategisch sinnvoll. Seine bevorzugte …

    Börsenstart Europa - 27.04. - ATX stark +3,50 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1610 auf 1531 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe sich einiges geändert, aber nicht die Anlagestory, schrieb Nooshin Nejati in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Adyen Parts Sociales

    Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,56 %. Worldline notiert im Minus, mit -0,77 %. PayPal verliert -0,84 %

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    Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adyen Parts Sociales

    -1,75 %
    +0,32 %
    +11,03 %
    -29,94 %
    -32,57 %
    -30,33 %
    -53,67 %
    +108,13 %
    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Besonders beachtet! Adyen Parts Sociales Aktie fällt auf 961,60€ - 27.04.2026 Am 27.04.2026 ist die Adyen Parts Sociales Aktie, bisher, um -2,38 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adyen Parts Sociales Aktie.
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