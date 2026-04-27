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    Duck Creek eröffnet Formation '26, während starke Geschäftsdynamik die zunehmende Nachfrage nach seiner intelligenten Kernplattform für Versicherungen signalisiert

    Unternehmen hebt zweistelliges SaaS-Wachstum, globale Expansion und Einführung seiner neuen agentenbasierten KIPlattform hervor, während sich Führungskräfte der Branche in Orlando versammeln

    BOSTON, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der intelligente Kern des Versicherungswesens, eröffnet heute Formation '26: Agents of Innovation, seine wichtigste Nutzerkonferenz. Das Unternehmen baut in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 starke Dynamik auf, geprägt von einem zweistelligen Wachstum des SaaS-ARR im Jahresvergleich, das durch Neukunden und Expansion innerhalb seines globalen Kundenstamms angetrieben wird.

    Duck Creek, the global intelligent solutions provider defining the future of property and casualty (P&C) and general insurance.

    Der starke Start von Duck Creek in das Geschäftsjahr 2026 spiegelt diese Nachfrage wider, mit einer zweistelligen Zahl an Neukundengewinnungen sowie Erweiterungen bei Bestandskunden in seinen Kern-, Spezial- und KI-gestützten Lösungen. Die Akzeptanz von Duck Creeks intelligenter Cloud nimmt weltweit weiter zu. Versicherer entscheiden sich für Duck Creek aufgrund seiner umfassenden Unternehmensfunktionalität, darunter Lösungen für Policenverwaltung, Abrechnung, Schadenmanagement, Tarifierung, Schadenverhütung, Rückversicherung, Vertriebsmanagement und Zahlungen, um schneller und präziser zu arbeiten sowie regulatorische Vorgaben einzuhalten.

    „Wir bauen unsere Führungsposition in der Versicherungstechnologie mit mehr als 370 Kunden weltweit aus. Darunter 33 der 50  führenden nordamerikanischen Versicherer", sagte Hardeep Gulati, Geschäftsführer von Duck Creek. „Versicherer, die ihre Kernsysteme modernisieren, erwarten mehr von ihrer Technologie Sie brauchen einen vertrauenswürdigen Partner wie Duck Creek mit nachgewiesener Skalierbarkeit auf Unternehmensebene und schneller Wertschöpfung, der ihnen hilft, profitablen Mehrwert sowie Wachstum zu erzielen. Auf der Formation freuen wir uns, unsere neue agentenbasierte Plattform anzukündigen, die dazu beitragen wird, die Schaden-Kosten-Quoten von Versicherern weiter zu verbessern, während jährlich mehr als 150 Milliarden US-Dollar an Prämienvolumen über Duck Creek laufen."

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    Duck Creek eröffnet Formation '26, während starke Geschäftsdynamik die zunehmende Nachfrage nach seiner intelligenten Kernplattform für Versicherungen signalisiert Unternehmen hebt zweistelliges SaaS-Wachstum, globale Expansion und Einführung seiner neuen agentenbasierten KI‑Plattform hervor, während sich Führungskräfte der Branche in Orlando versammelnBOSTON, 27. April 2026 /PRNewswire/ - Duck Creek …
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