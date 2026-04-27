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    Haier Smart Home kündigt Aktienrückkauf für D-Aktien an!

    Haier Smart Home plant ein umfangreiches Rückkaufangebot für D-Aktien und stellt damit die Weichen für eine mögliche Neustrukturierung der Aktionärsbasis.

    Haier Smart Home kündigt Aktienrückkauf für D-Aktien an!
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der Haier Smart Home Co., Ltd. beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für D‑Aktien (ISIN CNE1000031C1) abzugeben.
    • Das Angebot könnte bis zu 81.044.512 D‑Aktien umfassen, das entspricht ca. 30 % der ausgegebenen D‑Aktien.
    • Gegenleistung soll bar erfolgen; der Preis je D‑Aktie wird bei Bekanntgabe festgelegt und darf maximal ±5 % vom Xetra‑Schlusskurs an der Frankfurter Börse am dritten Handelstag vor der Bekanntgabe abweichen.
    • Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Erteilung aller erforderlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen sowie der jeweils gegebenen Marktlage.
    • Voraussetzung ist zudem die Zustimmung der Aktionäre in der Hauptversammlung und einer gesonderten Versammlung der Inhaber der betreffenden Aktiengattung; eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen.
    • Veröffentlichung als Insiderinformation nach Artikel 17 der MAR; Mitteilung datiert 27.04.2026 (IR‑Kontakt: Haier Smart Home Hong Kong, Tel. +852 2169 0000, E‑Mail ir@haier.hk).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Haier Smart Home ist am 27.04.2026.

    Der Kurs von Haier Smart Home lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8398EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im Minus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,8080EUR das entspricht einem Minus von -1,73 % seit der Veröffentlichung.


    Haier Smart Home

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    ISIN:CNE1000031C1WKN:A2JM2W
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