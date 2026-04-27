SAN JOSE, Kalifornien, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmenssoftware, Speicher sowie 5G/Edge mit optimierten „Data Center Building Block Solutions" (DCBBS), gab heute die Eröffnung seines größten Standorts in den USA bekannt, der über einen hochmodernen DCBBS-Campus verfügt, sowie eine erhebliche Erweiterung seiner Aktivitäten im Silicon Valley durch einen neuen, hochmodernen Geschäftskomplex in der Nähe seines Hauptsitzes in San Jose, Kalifornien.

Der vierte Standort in der San Francisco Bay Area wird Hunderte von Arbeitsplätzen in den USA schaffen und die inländische Produktion ausweiten, um die Kapazitäten der US-amerikanischen Technologie- und KI-Infrastruktur zu stärken

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der neueste Standort – mit einer Fläche von rund 13,3 Hektar und mehr als 66.000 Quadratmetern – ist der vierte Standort von Supermicro in der Bay Area und erweitert die regionale Präsenz des Unternehmens auf fast 370.000 Quadratmeter. Die Anlagen werden das gesamte Spektrum der inländischen Geschäftstätigkeiten abdecken, darunter fortschrittliches Systemdesign, Fertigung, Tests und Service sowie den weltweiten Vertrieb der DCBBS-Produkte des Unternehmens für KI-Infrastrukturen.

„Dieser neue DCBBS-Campus, der unser größter in den USA wird, ist eine direkte Investition in die amerikanische Innovations- und Fertigungsführerschaft", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Indem wir unsere Präsenz im Silicon Valley ausbauen und unsere Wurzeln in den USA in San Jose vertiefen, wo wir hochwertige Fachkräfte stellen, können wir die Innovation im Inland, den Lösungswert und die Produktionskapazität vorantreiben. Unser Team wird weiterhin die nächste Welle der Rechenzentrumsinnovation, der Time-to-Online (TTO) und der Effizienzsteigerung vorantreiben und damit unsere Fähigkeit stärken, KI-Infrastruktur der neuen Generation in großem Maßstab bereitzustellen."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/about/us-manufacturing-expansion

Das Unternehmen wird voraussichtlich Hunderte neuer hochwertiger Arbeitsplätze in den Bereichen Technik, Fertigung und Verwaltung schaffen und damit Supermicros langfristiges Engagement für die lokale Personalentwicklung und die Produktion in den USA bekräftigen.