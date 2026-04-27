🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    ANALYSE-FLASH

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bernstein hebt Ziel für Siemens auf 300 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein erhöht Siemens Kursziel auf 300 Euro
    • Einstufung von Bernstein bleibt bei Outperform
    • Schwächere Kursentwicklung wegen KI-Sorgen und Umbau
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Ziel für Siemens auf 300 Euro - 'Outperform'
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb Alasdair Leslie am Freitag. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt. Eine Reihe von Kurstreibern dürften in den kommenden 6 bis 12 Monaten zu einer Neubewertung führen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Short
    268,51€
    Basispreis
    1,91
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    233,42€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Siemens

    +2,23 %
    +5,60 %
    +20,57 %
    -5,19 %
    +16,37 %
    +66,80 %
    +69,94 %
    +183,93 %
    +216,47 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610
    Siemens direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 252,7 auf Tradegate (27. April 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +5,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 200,40 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -12,11 %/+19,86 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 300 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00, was eine Steigerung von +18,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Bernstein hebt Ziel für Siemens auf 300 Euro - 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     