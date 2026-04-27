ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Siemens auf 300 Euro - 'Outperform'
- Bernstein erhöht Siemens Kursziel auf 300 Euro
- Einstufung von Bernstein bleibt bei Outperform
- Schwächere Kursentwicklung wegen KI-Sorgen und Umbau
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb Alasdair Leslie am Freitag. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt. Eine Reihe von Kurstreibern dürften in den kommenden 6 bis 12 Monaten zu einer Neubewertung führen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 252,7 auf Tradegate (27. April 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +5,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 200,40 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -12,11 %/+19,86 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 300 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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ja der eine Auftrag ist Pillepalle,
Das finde ich richtig klasse!!!
Die Sache ist doch die, dass Du nicht konstruktiv austauscht, sonder Seitenweise in das Forum jammerst. Das stelle ich sachlich fest.