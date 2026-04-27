Bernstein hebt Ziel für Siemens auf 300 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 252,7 auf Tradegate (27. April 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +5,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 200,40 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -12,11 %/+19,86 % bedeutet.