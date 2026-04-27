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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 27.04.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex übertrifft Quartalserwartungen und Aktie steigt
    • China verbietet Meta Übernahme des KI-Startups Manus
    • Google investiert bis zu 40 Mrd Dollar in Anthropic
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 27.04.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Nordex übertrifft Erwartungen im ersten Quartal - Kurssprung

    HAMBURG - Der Windanlagenbauer Nordex hat die Erwartungen zum Jahresstart übertroffen. "Wir haben erneut eine solide operative Leistung erbracht, weitere Margenverbesserungen erzielt und sind mit einer starken Finanzposition in das Jahr gestartet", sagte Konzernchef José Luis Blanco am Montag zur Vorlage von Quartalszahlen. Er bestätigte außerdem die Jahresziele. Die Nordex-Aktie schnellte daraufhin im frühen Handel um gut zehn Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat das Papier damit schon um mehr als zwei Drittel zugelegt.

    China blockiert KI-Deal mit Meta

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    PEKING - China hat die Übernahme des KI-Start-ups Manus durch den US-Konzern Meta blockiert. Die zuständige Stelle für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe den Deal verboten und die Beteiligten angewiesen, die Transaktion rückgängig zu machen, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mit.

    Verizon erhöht Gewinnziel für 2026 - Zuwachs bei Mobilfunkkunden

    NEW YORK - Der US-Telekomkonzern Verizon wird nach einem überraschenden Zuwachs an Mobilfunkkunden zuversichtlicher für das Gesamtjahr. 2026 werde ein bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von 4,95 bis 4,99 US-Dollar erwartet, teilte der Konzern am Montag in New York mit. Analysten hatten etwas weniger auf ihren Zetteln. Zuvor hatte Verizon hier 4,90 bis 4,95 Dollar im Plan, nach 4,71 Dollar je Aktie im Vorjahr. Zudem soll die Zahl der neuen Mobilfunkkunden am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 0,75 bis 1 Million liegen.

    ROUNDUP/Sky: Eon kurz vor Übernahme von Ovo Energy

    LONDON - Der Energiekonzern Eon befindet sich einem Pressebericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Ovo Energy. Die Struktur des möglichen Geschäfts sei unklar, berichtete der Nachrichtensender Sky am Samstag unter Berufung auf Industriekreise. Ovo versuche seit Monaten, Kapital aufzubringen oder sein Einzelhandelsgeschäft zu verkaufen. Zwar stünden die Unternehmen kurz vor einer Vereinbarung, ein Scheitern sei aber noch möglich. Ebenfalls unklar sei, ob andere Unternehmen weiterhin Interesse an dem sich im schwierigen Fahrwasser befindlichen britischen Energieversorger hätten. Die Eon-Aktie startete im frühen Montagshandel mit leichten Verlusten.

    Google steckt bis zu 40 Milliarden Dollar mehr in Anthropic

    SAN FRANCISCO - Nach Amazon festigt auch Google mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. In einem ersten Schritt investiert der Internet-Riese zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Mrd Euro), wie Anthropic mitteilte.

    Tesla sieht Trendwende - Experte geht von Einmaleffekt aus

    GRÜNHEIDE - Der US-Elektroautobauer Tesla sieht für die Fabrik in Grünheide bei Berlin angesichts steigender Nachfrage eine Trendwende - dagegen spricht Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer von einem "Einmaleffekt" und zeigt sich skeptisch. Das gilt auch für den Ausbau des einzigen Autowerks von Tesla-Chef Elon Musk in Europa.

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    Weitere Meldungen

    -Mutares muss länger auf Amaneos-Ausstieg warten
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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 224,2 auf Tradegate (27. April 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +7,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,30USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 304,00USD was eine Bandbreite von +23,54 %/+36,57 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

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